Lo que ha pasado en el Prado mientras todos mirábamos a Velázquez: así ha cambiado el museo en 25 años

El Museo del Prado ha decidido detener por un momento la corriente de visitantes que acuden en busca de Velázquez, Goya, El Bosco y Rubens para proponerles otra pregunta: ¿qué ha pasado con la pinacoteca en lo que llevamos de siglo? La respuesta toma forma en Prado. Siglo XXI, una exposición que puede verse hasta el 27 de septiembre de 2026 y que desplaza el foco desde la contemplación de las obras maestras hacia la vida interna de la institución. La muestra, comisariada por Alfonso Palacio y Elena Cenalmor, no plantea una celebración complaciente ni una simple galería de hitos administrativos. Su ambición es más compleja: contar cómo una institución nacida para custodiar una colección histórica ha tenido que repensarse en el siglo XXI sin romper el pacto con su pasado. En ese equilibrio se juega buena parte del sentido de este recorrido.

El punto de partida son las obras incorporadas al Prado durante los últimos 25 años. No aparecen como trofeos aislados, sino como señales de una política de crecimiento, estudio y responsabilidad patrimonial. La exposición las organiza con un criterio cronológico y temático, de modo que cada adquisición habla tanto de sí misma como del museo que la hizo posible. Entre los nombres que acompañan el relato figuran piezas como El vino de la fiesta de san Martín, de Pieter Bruegel el Viejo, y La Virgen de la granada, de Fra Angelico, dos ejemplos de cómo una colección antigua puede seguir modificando su propio mapa. Sin embargo, Prado. Siglo XXI no se limita al brillo de las incorporaciones. La exposición abre las costuras del museo y permite ver aquello que normalmente queda fuera de campo: la conservación, la restauración, la accesibilidad, la museografía, la comunicación... Es decir, todo ese conjunto de decisiones invisibles que determina cómo se entra, se mira, se estudia y se recuerda un museo.

'La boloñesa (La boulonnaise)', de María Blanchard. / ALBERTO OTERO HERRANZ

Ese giro resulta especialmente pertinente en un momento en que los grandes centros europeos se debaten entre la presión turística, la necesidad de ampliar públicos y la obligación de preservar la calidad de la experiencia. El Prado ha superado en estos años la idea de museo entendido únicamente como templo de contemplación. Hoy funciona también como centro de investigación, espacio educativo, plataforma editorial, laboratorio de conservación y escenario de una conversación pública cada vez más amplia. El proyecto introduce documentos, fotografías y objetos que ayudan a traducir esa transformación en imágenes concretas. No se trata sólo de decir que el museo ha cambiado, sino de mostrar de qué manera lo ha hecho. Cómo se han renovado sus métodos de trabajo. Cómo se han diversificado sus públicos. Cómo ha crecido su presencia fuera de España. Cómo se ha reforzado su relación con la sociedad. Cómo una institución de más de dos siglos puede comportarse, sin perder solemnidad, como un organismo en movimiento.

Uno de los aciertos del planteamiento es recordar que el Prado no se moderniza contra su colección, sino a través de ella. Cada restauración, cada adquisición, cada publicación y cada proyecto educativo prolongan la vida de unas obras que no pertenecen sólo al pasado. En ese sentido, la exposición invita a abandonar la idea del museo como depósito quieto de maravillas. El Prado aparece aquí como una maquinaria cultural compleja, sostenida por especialistas, técnicos, investigadores, restauradores, educadores y equipos que rara vez ocupan el centro del relato. La parte final del recorrido amplía aún más la mirada. Los libros publicados desde el año 2000, los materiales vinculados al Centro de Estudios y los vídeos dedicados a Restauración, Educación, Comunicación y Proyección nacional e internacional componen una suerte de retrato coral de la institución. Lo que emerge es una evidencia: el museo también se construye en sus despachos, talleres, archivos, aulas, publicaciones y pantallas.

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'Manuel Bartolomé Cossío', de Joaquín Sorolla. / ALBERTO OTERO HERRANZ

En tiempos de exposiciones convertidas con frecuencia en acontecimientos de consumo rápido, Prado. Siglo XXI propone una visita menos espectacular, pero más reveladora. Su tema no es una escuela artística, ni un genio individual, ni una época cerrada. Su asunto es el propio museo como sujeto histórico. Y eso obliga al visitante a mirar de otra manera: no sólo hacia los cuadros, sino hacia el sistema que los conserva, los estudia y los entrega de nuevo al presente. El resultado es una exposición sobre la memoria, pero también sobre la gestión del futuro. Porque el Prado del siglo XXI no se define únicamente por lo que guarda, sino por cómo decide compartirlo. Ahí reside su verdadera transformación: en haber entendido que una colección excepcional necesita algo más que paredes ilustres. Necesita investigación, relato, accesibilidad, cuidado y una relación viva con quienes cruzan sus puertas. En esa conversación entre lo que permanece y lo que cambia, el museo vuelve a demostrar que la tradición no es un ancla, sino una forma de avanzar.