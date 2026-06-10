La Sociedad de Conciertos de Alicante vuelve a abrirse a orquestas en la nueva temporada

Más de 30 obras de grandes compositores en las manos de 126 músicos sonarán en la próxima temporada de la Sociedad de Conciertos de Alicante, que propone una veintena de actuaciones seleccionadas para el disfrute de sus 600 socios entre el próximo 5 de octubre y el 31 de mayo de 2027 en el Teatro Principal de Alicante.

Una programación, la número 55 presentada este miércoles, que pretende "atraer al público con la mejor música posible e intérpretes del circuito internacional", como ha señalado su presidenta, Telma Bonet, de la primera elaborada por Alfonso Ramón-Borja, para quien ha sido "un reto" programar el calendario tras el fallecimiento de Rafael Beltrán hace un año.

Balthasar Neumann Orchestra / Mina Esfandiari

Son 1.043 los conciertos celebrados en estas 55 temporadas, incluidos los 24 de la fundación de la entidad, y la próxima cuenta con algunas novedades, como la incorporación de orquestas sinfónicas a la programación, que han estado presentes desde los inicios de la Sociedad pero en la década de 2010 dejaron de programarse para centrarse en solistas y música de cámara, "y los socios nos han pedido que vuelvan, por lo que empezamos con la Orquesta Balthasar Neumann", el 4 de noviembre, procedente de Alemania, que utiliza instrumentos de época. A esta le seguirá el concierto extraordinario de Navidad con la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, organizado por cuarto año consecutivo por la Fundación Sociedad de Conciertos, que también prevé, fuera de la temporada, ofrecer al público un concierto especial de zarzuela con 90 músicos a cargo de la Orquesta y Coro del Teatro de la Zarzuela de Madrid, en abril de 2027, que se repetirá en varios lugares.

Entre otras novedades, Bonet ha recordado la creación del primer Concurso Nacional de Piano Óscar Esplá para jóvenes por el 50 aniversario del fallecimiento del compositor alicantino, "para que se toque su música", que se fallará en octubre, junto a las 41 ediciones del premio de interpretación de la entidad.

Del talento emergente a las grandes figuras

La apuesta por el talento emergente tiene peso en la nueva temporada, ya que de los veinte conciertos programados, 12 de sus protagonistas participan por primera vez en la programación, muchos de ellos jóvenes intérpretes que tocan en los principales escenarios nacionales e internacionales, como el virtuoso pianista catalán de solo 17 años Daniel Bertomeu; el alemán Julius Asal, de 29; la acordeonista Sofía Ros, de 22 años, o la soprano Elionor Martínez, de 30, que interpretará un repertorio parecido al que ejecutó Victoria de los Ángeles en el acto inaugural de la entidad, medio siglo atrás.

La acordeonista Sofía Ros / INFORMACIÓN

Junto al futuro de la música clásica conviven actuaciones de grandes nombres de la escena internacional esta temporada, que arranca el 5 de octubre con el Trío Wonderer para celebrar el 200 aniversario de la muerte de Beethoven en un concierto dedicado al genio alemán. Sigue el listón interpretativo con el mano a mano entre la aclamada violinista neerlandesa Janine Jansen y el pianista Denis Kozhukhin (21 de octubre) con obras de Beethoven y Prokofiev, así como el trío de maestros compuesto por el pianista Javier Perianes, el violista Zimmermann y el chelista Jean-Guihen Queyras (16 de febrero), "una de las actuaciones más potentes de la temporada", según Ramón-Borja.

El Trío Perianes-Zimmerman-Queyras / INFORMACIÓN

Otro Zimmermann, el violinista Frank Peter, regresará a Alicante el 31 de mayo de 2027 junto al pianista Dmytro Choni para clausurar la temporada, además del pianista húngaro Dezsö Ránki, que ha visitado Alicante diez veces; el Cuarteto Gringolts, con el violonchelo Clemens Hagen, que acuden en abril y el violinista de la escuela rusa Sergei Dogadin lo hará el 8 de febrero, con Evgeny Sinaiski al piano.

El violinista Frank Peter Zimmermann / EVA RIPOLL

El 21 de diciembre se estrena el dúo de pianos y percusión Liber-Quartet y el 28 del mismo mes, el Trío Z.E.N. con piano, al igual que el Cuarteto Kuss, que ha modificado su fecha para no coincidir con otro concierto en el ADDA al 25 de enero, interpretando piezas de Bernstein y Gershwin.

Nuevo ciclo de música barroca

La programación se amplía con un nuevo ciclo de música antigua y barroca con formaciones internacionales de primer orden: el ensemble Gli Incogniti capitaneado por la violinista Amandine Beyer; La Ritirata, dirigida por el chelista Josetxu Obregón y arropada por la voz de la soprano Nuria Rial; y el ensamble A Nocte Temporis, bajo la dirección musical del tenor Reinoud Van Mechelen y la flautista solista Anna Besson.

La subdirectora del Teatro Principal, María Dolores Padilla, ha considerado "un orgullo" acoger una nueva temporada de "conciertos de excelencia en la música clásica y de apuesta por el talento joven".

La programación completa

Todos los conciertos se celebrarán a las 20 horas en el Teatro Principal de Alicante, salvo excepción indicada.