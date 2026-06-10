Luis Francisco Esplá "sale a hombros" del Teatro Principal de Alicante tras la proyección de su documental: "Es un artista que eligió la tauromaquia"

Una vida dedicada al arte. El maestro alicantino Luis Francisco Esplá ha sido homenajeado con un documental de 50 minutos que repasa su trayectoria y su espíritu libre, una obra que retrata la generosidad de una figura distinta, tanto dentro como fuera de los ruedos. El grupo editorial Prensa Ibérica, al que pertenece INFORMACIÓN, se ha unido a la Generalitat Valenciana para dar forma a Luis Francisco Esplá: al servicio del arte, una cinta presentada este miércoles en un Teatro Principal de Alicante que registró un lleno absoluto.

Los alicantinos acudieron en masa para disfrutar del estreno de una obra en la que participan voces tan diversas como las de los poetas Antonio Lucas y Carlos Marzal, el pintor Nicolás de Maya, el ganadero Fernando Cuadri, el periodista y escritor Rubén Amón, la exministra socialista Carmen Calvo, el periodista taurino y colaborador de este periódico José Germán Estela, la profesora universitaria Verónica de Haro y su apoderado Paco Sánchez.

El maestro Luis Francisco Esplá, en el centro, junto a su familia / Rafa Arjones

La película ha sido realizada por la productora Acords Films, integrada en el Grupo Idex, y dirigida por los cineastas Álvaro G. Company y Jota Santatecla. A través de ella se desgranan los rasgos más íntimos y genuinos del torero desde el afecto y la admiración de quienes compartieron con él algún tramo de su trayectoria. Una trayectoria marcada, además, por innumerables anécdotas que fueron evocadas en el coliseo alicantino, habitual escenario de las artes escénicas y que, en esta ocasión, sirvió de marco para celebrar otra manifestación del arte nacional.

Reunión en torno a la figura del maestro

El acto comenzó con el público puesto en pie para recibir la llegada de Luis Francisco Esplá al teatro, una imagen que anticipaba lo que sucedería al término de la proyección. El estreno de esta obra, que bien puede entenderse como antesala de la Feria de Hogueras, reunió a representantes de la tauromaquia local y a destacados miembros de la sociedad alicantina. Entre los asistentes se encontraban presidentes de clubes taurinos de la ciudad, la concejala Mari Carmen de España, la exsecretaria autonómica de Cultura Pilar Tébar, el director general de Promoción Institucional de la Generalitat Paco González o la subdirectora del Teatro Principal, María Dolores Padilla.

El patio de butacas, lleno para ver el documental realizado por INFORMACIÓN y la Generalitat Valenciana / Rafa Arjones

"No es nada fácil hacer un documental como este, con todo el peso artístico y todo lo que representa Esplá", señaló José Germán Estela durante la presentación. Para lograrlo, la película se construyó de espaldas al maestro. Ocho intelectuales que no se conocían previamente fueron reunidos para reflexionar sobre lo que la figura de Esplá representa para cada uno de ellos desde su propia subjetividad, componiendo así un retrato coral del torero alicantino. "Esplá es un artista que eligió la tauromaquia", expuso.

Es la primera vez que se intenta capturar la esencia de Esplá en una producción cinematográfica, un proyecto que ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de todas las partes implicadas y que ve la luz precisamente cuando se conmemoran los cincuenta años de su alternativa. El documental explora su estrecha relación con el mundo del arte y su carácter singular dentro de la tauromaquia, permitiendo comprender una trayectoria siempre alejada de los convencionalismos. También aborda su relación con José María Manzanares, con quien compartió época en un tramo de su carrera, poniendo de manifiesto una generosidad personal capaz de imponerse incluso a las diferencias que los separaban.

Luis Francisco Esplá y Toni Cabot se saludan durante el acto en el Principal de Alicante / Rafa Arjones

La unión del torero con su ciudad

No fue casual ni el recinto elegido ni la ciudad que acogió la proyección. El Teatro Principal de Alicante, con todas sus localidades ocupadas, evidenció la expectación despertada por un homenaje que se suma a una Feria Taurina de Hogueras concebida igualmente en honor del maestro. Porque si algo deja claro este documental de 50 minutos es que no habla únicamente de tauromaquia, sino también del arte en todas sus expresiones, una dimensión inseparable de la personalidad de Esplá.

Así lo destacó el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, al abrir el acto, subrayando la importancia de una trayectoria "que ha transcurrido en paralelo junto a otra pasión que lo identifica, lo distingue y lo convierte en una figura única: el arte". Una relación que también se alimenta del vínculo con la sociedad alicantina, pues, como recordó Cabot, el maestro es alguien "que ha inscrito su nombre junto al de su ciudad tras completar una brillante carrera en la tauromaquia".

El Club Taurino otorga una distinció a Toni Cabot por el apoyo de INFORMACIÓN a la tauromaquia / Rafa Arjones

El documental refleja a un Luis Francisco Esplá incapaz de acomodarse en la rutina o el conformismo. En él, ocho destacados profesionales de distintas áreas analizan alrededor de una mesa la singular carrera de "un torero con alma de artista, en permanente búsqueda de la excelencia". Una excelencia que podía manifestarse tanto en el ruedo como en otras facetas del mundo artístico, "la cabal locura de un genio de la tauromaquia en su versión más pura".

Cabot, que antes del documental recibió una mención especial del Club Taurino por el apoyo de INFORMACIÓN a la tauromaquia, recordó también cómo quedó cautivado por el torero siendo apenas un joven aficionado. Fue durante una corrida celebrada en Las Ventas en 1982, en la que Esplá compartía cartel con Ruiz Miguel y José Luis Palomar frente a seis toros de Victorino Martín. "Han pasado varias décadas y todavía conservo en la memoria los comentarios apasionados y precisos de Matías Prats Cañete, aquel periodista que narraba las corridas con todo lujo de detalles", se sinceró.

Paco González, director general de Promoción Institucional de la Generalitat, junto con el maestro Esplá al finalizar el acto / Rafa Arjones

Más allá de la gran pantalla

Lo vivido durante la proyección de Luis Francisco Esplá: al servicio del arte trascendió literalmente la pantalla. Tras la ovación dedicada al maestro al finalizar el documental, la velada reservaba una sorpresa en forma de coloquio. Sobre el escenario del Principal aguardaban tres sillones para el propio Esplá, Toni Cabot y Rubén Amón. Allí, frente a sus familiares, amigos y admiradores, el torero confesó que el documental "me ha trastocado la imagen que tenía de mí mismo".

"Estar aquí me ha permitido descubrir que un torero no es solamente lo que cree ser, termina siendo aquello que la gente ha construido a su alrededor. Yo me miraba al espejo y tenía una imagen de mí mismo, pero esto me ha sacado de ese espejo y me ha hecho ver que un torero puede trascender al propio torero", afirmó. Una reflexión que, en su opinión, permite que la dimensión humana y artística de quienes se juegan la vida en una plaza contribuya también al futuro de la tauromaquia, motivo por el que llegó a definirse como "benefactor del propio toreo".

En orden: Toni Cabot, Luis Francisco Esplá y el periodista Rubén Amón durante el coloquio / Rafa Arjones

En la misma conversación, Rubén Amón reconoció que lo que más le fascina de Esplá es que "cuanto más nos acercamos a él, más se nos escapa". Durante el documental lo define como "un torero antisistema", una percepción que quedó patente a lo largo de toda la velada. "Es un placer haber participado en un documental en el que todos estamos reunidos en torno a una idea, como en una sesión de espiritismo o una ouija, intentando convocar a Esplá", comentó con ironía, provocando las risas por parte del respetable.

El encuentro permitió descubrir la faceta más humana del torero, una personalidad siempre distante tanto del triunfo como del fracaso y capaz de alternar profundas reflexiones sobre la lidia con anécdotas tan singulares como la ocasión en que Salvador Dalí le propuso organizar una corrida surrealista en la que los toros serían seleccionados por vírgenes y el cuerpo inerte del animal abandonaría el ruedo en helicóptero. "Le destrocé la idea y nunca más volví a ver a Dalí", bromeó.

Ovación a Luis Francisco Esplá a su entrada al Teatro Principal de Alicante / Rafa Arjones

Pero si hubo un sentimiento que atravesó tanto el documental como el coloquio posterior fue su profundo amor por Alicante. Germán Estela lo definió como "un torero inclasificable que vive en Alicante y que se relaciona con los alicantinos". Su cercanía forma parte de su identidad y de su manera de entender la vida. Cualquiera puede encontrárselo paseando por el centro de la ciudad, una ciudad a la que siempre ha permanecido fiel.

"Me ha influido el mar como horizonte, una ciudad que vive en la calle y la forma de abrazar que tenemos en este rincón del Levante. Si tengo que agradecer algo a la vida, es haber nacido en Alicante", concluyó. Sus palabras desataron una nueva y prolongada ovación en el Teatro Principal. El público se había puesto en pie para recibirle al comienzo del acto y volvió a hacerlo al final de la velada, cerrando así una noche de homenaje a una de las figuras más singulares, libres y admiradas de la historia reciente de la tauromaquia. A nivel simbólico, salió a hombros del teatro.