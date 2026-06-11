Los 75 años del Premio Planeta, entre el Santo Grial de Javier Sierra y el espejo de Alicia de Eduardo Mendoza

En Madrid, en el histórico y centenario restaurante Lhardy, Juan José Mira estrenó en 1952 el palmarés del Premio Planeta de Novela y a Madrid se ha venido casi todo Planeta, el grupo en pleno, para exhibir músculo, presumir de premiados ilustres y estrenar los fastos conmemorativos del 75 aniversario del galardón a obra inédita mejor dotado de las letras españolas.

Para conocer el nombre del ganador aún habrá que esperar hasta el próximo 15 de octubre, pero la editorial barcelonesa ha empezado a conmemorar la efeméride reuniendo este jueves en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles a autoridades, representantes de la sociedad civil y, sobre todo, escritores de la casa, muchos de ellos tocados por la varita mágica del Planeta. "Yo escribí una novela en la que buscaba el Grial y, de alguna manera, mi Grial acabó siendo el propio Planeta", resumió Javier Sierra, ganador en 2017 con 'El fuego invisible'.

A su alrededor, apiñados sobre el escenario, la mayor concentración de galácticos y superventas imaginable —"pocas veces se han visto tantos ganadores del Planeta juntos", constató la presentadora del acto— y casi pleno de representantes políticos, con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la presidenta del Congreso, Francina Armengol; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sumándose, nunca mejor dicho, a la fiesta.

Celebración del 75 aniversario del Premio Planeta / Alba Vigaray

"Es como una cena de instituto en la que vuelves a ver a los viejos amigos", apuntaban desde el gigante editorial ante el goteo constante de ganadores y finalistas, quién sabe si también de futuros vencedores, que iban desfilando por la alfombra azul. Dolores Redondo por aquí, Juan del Val por allá, los Carmen Mola siempre juntos, como pegados con superglú, Javier Cercas recién llegado del pleno de la RAE, Juan Eslava Galán y Carmen Posadas presumiendo de personalidad doble en tanto que ganadores y miembros del jurado... "Cuando lo gané me pasó como a Alicia cuando atraviesa el espejo: me encontré en un mundo literario, pero también muy festivo. Me quedé tan contento que pensé en presentarme otra vez, pero me dijeron que no se podía. Siempre están tiempo de cambiarlo", bromeó, quién si no, Eduardo Mendoza, ungido en 2010 con ‘Riña de gatos’.

Compromiso con los lectores

"Lo más importante que tiene el premio es que te obliga a contraer un compromiso y fideliza lectores. Si eso ocurre, ganas el Planeta con cada novela", defendió a su lado Dolores Redondo, ganadora en 2016 con ‘Todo esto te daré’. Sobre el escenario, Luz Gabás, Santiago Posteguillo, Fernando Schwartz, Paloma Sánchez-Garnica, Eva García Sáenz de Urturi y Lorenzo Silva completaban la lista de planetarios convocados a una celebración en la que también se quiso homenajear a los finalistas, hasta ahora compuestos y sin estatuilla al final de cada gala, entregándoles un premio simbólico para ennoblecer estanterías y presumir de segundo premio resultón.

Por ahí pasaron, entre otros, Carmen Rigalt, Nativel Preciado, Salvador Compán, Maria de la Pau Janer, Boris Izaguirre, Emilio Calderón, Carmen Amoraga, Mara Torres, Pilar Eyre, Marcos Chicot, Sandra Barneda, Beatriz Serrano y Ángela Banzas. "Es un premio que cambia vidas. A mí me abrió a un género tan tentador como es la novela histórica", sentenció Sáenz de Urturi, podio en 2020 con ‘Aquitania’.

Un Planeta (aún) millonario

Se especulaba con alguna noticia bomba, incluso con un sustancial incremento de la dotación como el que trajo el 70 aniversario, cuando el premio se hizo millonario y se convirtió en el galardón literario mejor dotado del mundo, pero la entrada en escena de Aena no parece haber alterado los planes del gigante editorial. Al menos, de momento. Quizá por eso el presidente del grupo, José Crehueras, orilló los números y las cifras para hacer especial hincapié en la dimensión "humana" del premio.

Así, se lloró la muerte de José Manuel Blecua, miembro histórico del jurado fallecido hace unos días; se acordó Crehueras de los 30.000 autores que durante todos estos años han enviado sus manuscritos a los buzones del galardón y, sobre todo, recordó que cuando José Manuel Lara creó el premio "tenía un proyecto editorial, pero también quería hacerle un regalo a su esposa”. Por eso, insistió, el fallo se da (y se dará) a conocer, siempre, el 15 de octubre, día de santa Teresa. "Eso ha quedado en la historia para todos nosotros”, dijo.

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A años luz de los 2.000 ejemplares y las 40.000 pesetas que se llevó 'En la noche no hay caminos' —con una portada que, por cierto, hoy no pasaría el corte menos exigente de lo políticamente correcto—, el Planeta se reivindicó como cantera de lectores y eficaz instrumento para “difundir el libro”. "Estamos fomentando la lectura, somos unos convencidos de que una sociedad que lee es una sociedad mejor", subrayó Crehueras. El 15 de octubre, ya sabe, más.