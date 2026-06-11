El discurso de Toni Cabot en la presentación del documental sobre Esplá

Amigas, amigos, buenas tardes y bienvenidos todos y todas a un día especial, esperado y deseado.

Ya veo que somos muchos los que hoy venimos con ganas de ver plasmado en la pantalla grande de nuestro Teatro Principal el resultado de un documental singular sobre Luis Francisco Esplá, un protagonista de calado en la sociedad alicantina, alguien que ha inscrito su nombre junto al de su ciudad tras completar una brillante carrera en la tauromaquia, una carrera que ha transcurrido en paralelo junto a otra pasión que lo etiqueta y lo hace diferente, que lo destaca, que lo hace único: su amor por el arte en todas sus facetas. De Luis Francisco Esplá se puede esperar cualquier cosa excepto lo que esté relacionado con la rutina, la aburrida normalidad o el conformismo. Y este documental, cuya estructura y perfil salieron de su cabeza, da alguna pista. Van a tener ocasión de comprobarlo.

Ocho destacados profesionales de distintas áreas (la política, la empresa, la Universidad, el periodismo…) venidos de diversas partes de España han analizado alrededor de una mesa la singular carrera de un torero con alma de artista, o, si lo prefieren, un artista que se volcó con el toreo, en permanente búsqueda de la excelencia, bien en la plaza, bien ante un lienzo, en todo lo que decidió emprender.

Llega, pues, el momento de escuchar esas opiniones sobre la cabal locura de un genio de la tauromaquia en su versión más pura, apuntes acerca de la trayectoria de uno de esos elegidos que echan mano del Cosío en su afán de envolver con magia la plaza mientras imparten clases de historia sobre el albero.

Aunque nunca se lo dije, quien les habla quedó cautivado siendo muy joven por el personaje. El impacto llegó por televisión durante la llamada corrida del siglo en la plaza de toros de Las Ventas allá por el año 82, el día en que Luis Francisco Esplá compartió cartel con Ruiz Miguel y José Luis Palomar ante seis astados de Victorino Martín.

Han pasado unas cuantas décadas y mantengo fresco en el disco duro los comentarios exaltados y ordenados de Matías Prats Cañete, aquel periodista que relataba las corridas de toros con todo lujo de detalles tirando de memoria y cuatro apuntes, sin más apoyo que su sabiduría en aquellos tiempos en que inteligencia y artificial eran términos independientes que todavía no tenían intención alguna de matrimoniar.

Entre los instantes mágicos de esa retransmisión envuelta con el verbo fluido del veterano Matías, que descarté volver a ver hasta ayer por fidelidad a la pureza del original momento, aparece Luis Francisco Esplá despojándose del corbatín, frente a frente con el Victorino, para atar el pequeño trapo en uno de sus pitones, todo un gesto con rasgos históricos, posiblemente reflejado en algún párrafo de esa biblia llamada Cosío.

Ahora puedo desvelar que ahí, frente al televisor, en esa tarde cargada de emociones sobre el coso madrileño, me capturó un personaje que hoy me sigue maravillando, trufado de secretos confesables que brotan de un anecdotario vital como un tesoro escondido de impagable valor.