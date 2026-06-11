El MACA desentraña los misterios del color en su nueva exposición en Alicante

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) acaba de inaugurar este jueves su exposición, sin duda, más colorida. Realizada en colaboración con la Fundación Juan March de Madrid, Del color en el arte (Coloramas) es una novedosa muestra fruto de una profunda investigación sobre el color en el arte contemporáneo y de su papel fundamental en la abstracción, que se expresa a través del trabajo de 27 artistas donde el color es el principio esencial de la composición. La exposición, que podrá visitarse hasta el 13 de septiembre, incluye además un gabinete de curiosidades para explicar este fenómeno desde su origen, un audiovisual como experiencia sensorial inmersiva y un espacio didáctico divertido.

El color siempre se asocia a la diversión, a la alegría, a lo femenino y al mundo infantil y quizá por ello, como han eplicado las comisarias de la muestra (la conservadora del MACA, Rosa Castells, y la jefa de proyectos expositivos de la Fundación Juan March, María Zozaya, junto al comisario de la parte digital, Aníbal Santaella), el arte ha desdeñado este elemento, "que ha sido visto siempre como algo secundario, decorativo o accidental" hasta la llegada del arte abstracto a principios del siglo XX, cuando "el color se liberó de los dictados de la representación y de la primacía de la forma o de la línea", pudo existir "por su propia presencia en la obra" y se convirtió en "la sustancia" artística, como ha explicado Castells, coincidiendo con Zozaya en el "daltonismo" sobre el color en la Historia del Arte hasta mitad del siglo XX.

Inauguracion de la exposición en el MACA "Del Color en el Arte (Coloramas)" / Jose Navarro

Del color en el arte (Coloramas) tiene su origen en una muestra anterior de la Fundación Juan March realizada hace un año, en colaboración con la Real Fábrica de Tapices de Madrid, y titulada Lo tienes que ver. La autonomía del color en el arte abstracto 1915-2025, intentando relacionar el color con muchas otras disciplinas -la filosofía, la política, la ciencia...- "para tratar de explicar su misterio" ya que este no existe "si no hay luz y un sujeto que mire", como ha indicado Zozaya, pero esta es una exposición "totalmente distinta" ya que cuenta exclusivamente con obras de los fondos propios o en depósito del MACA. Solo el montaje ha llevado tres semanas y la preparación, más de tres meses.

Una selección de todas las colecciones del MACA con 48 obras de 27 artistas

Del color en el arte (Coloramas), que ha sobrepasado los límites propios del museo, ocupa la planta baja entera, con piezas hasta en la entrada. En total son 48 obras de 27 artistas, varias de ellas nunca antes exhibidas, donde el color es el eje narrativo por sí solo, que recorren un arco cronológico entre 1949 y 2025, "el espacio que hay entre Eusebio Sempere -la obra más antigua- y Cristina Lucas -la más reciente-", ha destacado Castells, con presencia de pintura, escultura, obra sobre papel, textiles o instalaciones.

Obras de Juan Carlos Nadal y Teresa Lanceta, al fondo, en la nueva exposición / Jose Navarro

Además, es la primera exposición que cuenta con obras de todas las colecciones que custodia el MACA: las cuatro propias -Eusebio Sempere, Colección Arte Siglo XX, Juana Francés, Michael Jenkins y Javier Romero- y la que tienen en depósito de arte contemporáneo perteneciente a la Fundación Mediterráneo, de la que se han seleccionado ocho piezas. A estas se han sumado dos obras más recientemente depositadas de la colección particular de Jenkins y Romero (un textil de Teresa Lanceta y la ya citada de Cristina Lucas), además de una obra adquirida por el Ayuntamiento a Juan Carlos Nadal y una instalación especial de Inma Femenía, a quien el museo ha invitado a participar por la afinidad de su arte con el sentido de la exposición.

Espacio didáctico de la exposición / Jose Navarro

La comisaria de la Fundación Juan March ha quedado impresionada por las "magníficas colecciones" del MACA, que no conocía y ha considerado "perfectas" para bucear en este proyecto, "donde lo difícil ha sido elegir las obras, no encontrarlas" para mostrar una versión "enriquecida". A su vez, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha agradecido la colaboración institucional para esta muestra "tan atractiva, que deja muy buen sabor de boca".

Otros espacios complementarios

El gabinete de curiosidades explica el origen del color a través de plantas, minerales, pigmentos y tintes naturales, así como sintéticos, cuyos primeros tubos de aluminio supusieron una revolución para los artistas, recluidos hasta entonces en sus talleres para pintar con pigmentos que ellos mismos creaban, que permitió a este gremio "salir a pintar al exterior y ver la luz y el color fuera del estudio".

Gabinete de curiosidades en la muestra del MACA / Jose Navarro

Tras la sala blanca donde se muestran las obras y separado visualmente de ella se encuentra Coloramas, un audiovisual de 7 minutos que se ve en una cámara inmersiva que cuenta la historia del color en el arte y lo explora desde el punto de vista científico para concluir que "el color es la sensación que deja en ti tras haberlo visto, una emoción transferible y personal", apunta Aníbal Santaella.

Además, la muestra cuenta con un espacio educativo, mezcla de reflexión y juego, Umbral cromático, donde experimentar con la mezcla de colores por medio de los dos sistemas que se conocen, por sustracción o por adición en función de la luz o la ausencia de ella.