Juan Campello presenta su libro más solidario en Alicante

Hay historias que tocan el alma, algunas por emocionantes y otras por injustas. Cuando un niño pierde la vida por una enfermedad, la historia pertenece al grupo de las segundas. Juan Campello, profesor, músico y escritor de Relatos en azul oscuro. Cuéntame un blues, no pudo quedarse de brazos cruzados al conocer la historia de una familia en la que dos de sus hijos eran personas con IDP (Inmunodeficiencias Primarias). Por ello, decidió sumarse a la Fundación PID de Barcelona y crear libros que sirvan de excusa para colaborar con la investigación de este tipo de enfermedades, uno de ellos lo presenta este viernes 12 de junio en la librería Raíces en Alicante a las 19 horas. Además, este evento forma parte del conjunto de actividades conmemorativas de los 50 años de la librería.

Presentación solidaria en la librería Raíces / INFORMACIÓN

Relatos en azul oscuro. Cuéntame un blues es una colección de dieciséis relatos en dos de los principales escenarios que componen el mundo del blues y de la música americana. En primer lugar, se aborda el mundo dentro de las vivencias de los músicos. Estas personas que se debaten entre la normalidad y la originalidad que todo músico posee por el hecho de serlo. Por otra parte, se trata de conocer a los principales artífices de la música americana actual: los antiguos esclavos africanos, que crearon y mantuvieron un estilo que ha influido en todas las ramas de la música actual. Además, Juan Campello forma parte de un grupo de música que estará acompañando con música en directo a todo aquel que quiera participar en la iniciativa.

Este libro tiene dos hermanos, se trata de Cuéntame "otro" blues y Cuéntame un blues "más". Algo muy característico de ellos es que en su interior podrás encontrar un CD que combina la música con relatos interpretados, pues Luis Pazos se encarga de poner voz y teclas a las historias que aparecen entre las páginas de estos libros. Los tres ejemplares se podrán comprar durante la presentación para aportar a la fundación. El fin de este encuentro es totalmente solidario, todo el dinero que se obtenga irá destinado a la Fundación PID de Barcelona.

La importancia de dar voz

Las IDP son un grupo de más de 300 enfermedades genéticas que hacen que el sistema inmunitario no funcione bien, necesitan investigación y por ende, financiación. Las personas afectadas por una IDP tienen una mayor susceptibilidad a infecciones graves, trastornos autoinmunes, cáncer y alergia. Afectan a 1 de cada 2000 nacidos vivos y son consideradas enfermedades raras. Más del 60% de los pacientes son diagnosticados durante la infancia y las formas más graves pueden diagnosticarse al nacer. La investigación de este tipo de enfermedades se hace casi en su totalidad de forma privada, lo que dificulta aún más su financiación y, en consecuencia, la posibilidad de que todas aquellas personas que las padecen, puedan superarlas.

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Iniciativas como la que va a tener lugar este viernes 12 de junio en la librería Raíces es completamente necesaria para que las historias que forman parte del grupo de las injustas, pasen a formar parte a su vez de las emocionantes, pues para superar una enfermedad el primer paso es ser conocedor de ella, saber cómo tratarla y que se proporcione la ayuda necesaria para ello. Sin todos estos componentes una persona no tiene ni siquiera el derecho de intentar cambiar su historia.