¿Qué papel ha tenido Alicante en el Premio Planeta? Tres nombres vinculados a la provincia que se han llevado el galardón

Una efeméride que Editorial Planeta se dispone a celebrar. El Premio Planeta cumple setenta y cinco años de historia en 2026, una trayectoria que lo ha consolidado como uno de los galardones literarios de mayor repercusión en el ámbito hispanohablante.

A lo largo de estas siete décadas y media, autores como Manuel Vázquez Montalbán, Dolores Redondo, Fernando Sánchez Dragó, Maruja Torres o Juan del Val han inscrito su nombre en el palmarés de un premio convertido en referencia dentro del panorama literario español.

Una nómina de escritores que, año tras año, ha contribuido a engrandecer la historia del certamen y que forma parte de una selecta relación de autores distinguidos por Editorial Planeta. Un reconocimiento que continúa despertando un notable interés entre los escritores, como demuestra el creciente número de manuscritos que concurren desde todos los territorios de habla hispana.

Cristobal Zaragoza, el primer alicantino en alzarse con un Premio Planeta / INFORMACIÓN

Pero, ¿qué papel ha desempeñado Alicante en la historia del Premio Planeta durante estos setenta y cinco años? Pese a la estrecha vinculación que la editorial mantiene con la provincia a través de la convocatoria anual del Premio Azorín de Novela junto a la Diputación de Alicante, son escasos los autores alicantinos que han logrado alzarse con este reconocimiento.

Para encontrar al primero de ellos hay que remontarse a 1981. Aquel año, el escritor Cristóbal Zaragoza Sellés (La Vila Joiosa, 1923) obtuvo el Premio Planeta gracias a su novela Y Dios en la última playa. La obra sigue la trayectoria de un joven vinculado a un comando terrorista vasco que se ve arrastrado a una espiral de violencia mientras afronta un profundo conflicto moral.

La novela, centrada en el periodo que transcurre entre la primera acción armada de Josechu y su integración en un comando liderado por Papadoc, fue reconocida por el jurado en un contexto histórico especialmente complejo, en el que Zaragoza se atrevió a abordar cuestiones éticas vinculadas al terrorismo de ETA.

La obra alcanzó una notable difusión internacional y fue traducida al ruso, superando los 300.000 ejemplares vendidos en la entonces Unión Soviética, además de rebasar el millón de copias en España.

Lazos secundarios

Sobre el papel, Cristóbal Zaragoza, fallecido en Orba en 1999, continúa siendo el único escritor nacido en la provincia de Alicante que ha conquistado el Premio Planeta. Sin embargo, existen otros autores con una estrecha vinculación con el territorio que también forman parte de la historia reciente del certamen.

Es el caso de Eva García Sáenz de Urturi, ganadora de la edición de 2020 con la novela Aquitania, en un año marcado por la pandemia del coronavirus. La escritora, nacida en Vitoria, se mudó a Alicante a los 15 años y ha desarrollado gran parte de su trayectoria personal y literaria en la provincia, con la que mantiene una estrecha relación desde hace décadas.

Eva García Sáenz de Urturi residió muchos años en Alicante, donde arrancó su carrera literaria / INFORMACIÓN

La obra que le valió el galardón, antes de venir acompañado de un millón de euros, es un thriller histórico que recorre doce años de la vida de Eleonor de Aquitania. A través de este personaje histórico, la autora construye una trama marcada por las intrigas políticas y el suspense en torno al asesinato de su padre, el duque Guilhem X. La novela consolidó definitivamente a García Sáenz de Urturi como una de las voces más destacadas de la narrativa española contemporánea.

La edición siguiente también pasaría a la historia, aunque por motivos bien distintos. En 2021, el Premio Planeta recayó en La bestia, una novela firmada por Carmen Mola, "una autora" misteriosa cuya identidad era hasta entonces desconocida para el gran público.

La sorpresa llegó durante la ceremonia de entrega, cuando se reveló que tras ese nombre se ocultaba el trabajo conjunto de los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Desde entonces, el fenómeno literario de Carmen Mola se ha consolidado como una de las propuestas más reconocibles del género negro en España.

El autor Jorge Díaz, "el alicantino" de Carmen Mola / INFORMACIÓN

Influenciados por referentes como Pierre Lemaitre o Benjamin Black, los tres autores han cosechado un notable éxito gracias, entre otros títulos, a la serie protagonizada por la inspectora Elena Blanco, iniciada con La novia gitana. Entre ellos figura, además, Jorge Díaz, escritor alicantino que ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en el ámbito televisivo. Este sería, por tanto, el tercer autor que vincula de manera directa el Premio Planeta con Alicante.

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Con motivo de este setenta y cinco aniversario, Editorial Planeta celebrará en los próximos días diversos actos conmemorativos en distintos puntos de España. Las celebraciones culminarán el próximo 15 de octubre en Barcelona con una edición especial del Premio Planeta, una cita que pondrá el broche a tres cuartos de siglo de historia de uno de los grandes referentes de la literatura en español.