Un fin de semana lleno de rock, cantautores y música fusión en Alicante

La Sala Euterpe despide este viernes 12 de junio la temporada de música en directo y lo hace a lo grande, con dos artistas alicantinos que no paran de sonar estos últimos años. El primero de ellos es Dani Miralles y tocará a las 21 horas, un auténtico personaje de nuestra música que, aunque iba para futbolista, el micro pudo más que el balón. Dani lleva camino de convertirse en uno de los genios del sonido alicantino, ha compuesto destacados títulos como La canción más hermosa del mundo, Llum dedicada a las víctimas de la Dana, o Que suba el hielo con la que ganó un concurso en Madrid. Muchos conocieron a Dani tras componer el tema 10 Años del Sueño del Chepa, un himno dedicado al centenario del Hércules C.F. Esta canción le hizo ganarse el cariño y admiración de todos los alicantinos, ahora tiene un grupo con el que da increíbles espectáculos en directo. Dice que quiere llegar lejos en la música y va por el camino justo para conseguirlo. El sábado 13 a la misma hora y lugar, llega el grupo alicantino The Empty Bottles. La banda consiguió agotar todas las entradas y está compuesta por músicos con varios años de experiencia. Fusionan diversos estilos y sonidos como el blues, soul, folk o rock, una combinación que atrae al público por su perfecto directo. Uno de sus trabajos Stand my Ground es una nueva muestra de su talento creativo. Y con ellos Euterpe se despide hasta el próximo curso musical.

El cantautor Dani Miralles cierra la temporada de la sala Eutepe / INFORMACIÓN

Música urbana y flamenco de la mano de Alba Cantos

Quienes la conocen dicen que la voz de Alba Cantos tiene algo diferente que la hace especial, escucharla en directo es un auténtico regalo, algo que podemos comprobar este viernes a las 21 horas en el Soda Bar de Alicante donde la cantante presenta su gira Al Filo, un viaje emocional lleno de verdad a través de una propuesta musical que mezcla estilos tan originales como atractivos. Es la combinación perfecta de las raíces flamencas con un sonido urbano, esto logra una atmósfera tan personal como actual en canciones tan interesantes como Eterno o La Estrella , algo que le valió a esta alicantina un candidatura a los Premios MIN de la música española.

La Reina del Flow llega al Muelle Live de Alicante

Este sábado a las 21.30 horas el espectáculo internacional de La Reina del Flow, llegará al Muelle Live del Puerto de Alicante. Está basado en la famosa telenovela colombiana del mismo título y se ha convertido en un fenómeno musical imparable. Ahora realiza una extensa gira por España que llega el sábado a Alicante con un montaje que promete emocionar y cautivar a todo tipo de públicos. El show estará lleno de ritmo y energía y contará con los éxitos más emblemáticos del espectáculo. Por este han pasado como invitados nombres tan destacados como Karol G, Sebastián Yatra o Rauw Alejandro. Canciones como Amor Imposible, Perdóname, Mentiroso o Reflejo sonarán en directo en la noche alicantina con una vistosa coreografía.

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Un fin de semana marcado por el rock en San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

Festival de rock en San Vicente del Raspeig

San Vicente del Raspeig celebra un fin de semana diferente lleno de rock. Se trata del esperado festival Nigthnoise y se celebra el sábado en la Sala Nueva Revuelta. La apertura de puertas será a las 20.30 horas y los conciertos comenzarán a las 21.30 horas. El evento contará con bandas de rock que vendrán desde diferentes partes del país. La banda alicantina Donkey Kick abrirá el evento, más tarde le cogerá el relevo bandas como Terror V, The Swamp Things y Los Boompats. La noche no termina aquí, pues DJ Acho! El Kadhe se encargará de poner el broche final al festival. Además, el evento contará con venta de discos y merchandising para que todos los asistentes puedan tener su recuerdo del festival.