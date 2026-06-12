Un escape room, humor, mentiras y Peter Pan en las artes escénicas de este fin de semana en Alicante
El éxito de Olympia Metropolitana y Albena Teatre, una comedia de la mano de El Monaguillo o un teatro infantil es por lo que estarán marcadas las artes escénicas de la terreta
El superéxito teatral Escape Room llega a Palau Altea este sábado 13 de junio a las 20 horas en esta nueva versión valenciana de Olympia Metropolitana y Albena Teatre dirigida por Xavi Mira. La obra en clave de comedia de Joel Joan y Hèctor Claramunt ha sido ya vista por más de 300.000 espectadores. Dos parejas de amigos de toda la vida quedan para hacer un Escape Room en el barrio valenciano del Cabanyal, donde recientemente se ha encontrado, en un contenedor, el cadáver de un hombre descuartizado… Los cuatro amigos piensan que les espera un juego divertido para pasar el rato, poner a prueba su inteligencia y reír un poco. Pero en cuanto la puerta de la habitación se cierra herméticamente empiezan a pasar cosas extrañas. Salir de aquel escape room no será nada fácil, y el juego pondrá a prueba su amistad hasta límites insospechados.
Sexo, infidelidades y mentiras entre amigos con humor
Fran Antón dirige y coprotagoniza con Kiko Hernández y Sara Maqueda una comedia donde el deseo, la amistad y la verdad están a punto de estallar. Los amantes habla de engaños, medias verdades y malentendidos, un juego de ocultamientos que amenaza con explotar. Lo harán este sábado 13 de junio en el Teatro Municipal de Torrevieja a las 20 horas.
El Monaguillo presenta "Efectiviwonder"
El Monaguillo llega al Teatro Principal de Alicante este viernes a las 20 horas. Efectiviwonder es un paseo por la infancia de este popular humorista y actor malagueño que se puede extender a toda la generación X, cuando no existía TikTok y los críos se comunicaban con dos vasos de plástico unidos por un hilo.
Música familiar que reivindica el cuento
Peter Pan y los libros perdidos es un musical para toda la familia de aventuras, humor y sorpresas, que reivindica los libros de cuentos y recuerda la importancia de la imaginación y la solidaridad.La historia empieza un día en que varios personajes de conocidos libros de cuentos salen de sus páginas al mundo real, pues los han encerrado en una gruta y ya nadie lee sus historias. Están preocupados y decididos a averiguar lo qué está ocurriendo. Y lo que van a encontrar es un panorama triste y desolador: la inteligencia artificial está sustituyendo a los libros de cuentos. Detrás de todo esto se esconde el malvado Neurònic, interesado en que los libros desaparezcan y se instaure definitivamente el "universo virtual". Este teatro reivindicativo tendrá lugar en el Palau Altea a las 18 horas del domingo 14 de junio.
Concierto extraordinario de la OJPA en Alicante
La Orquesta de Jóvenes de la Provincia (OJPA) regresa al Principal de Alicante este sábado a las 19 horas para ofrecer uno de sus dos conciertos anuales. La formación nacida en el año 2009, bajo la dirección de Francisco Maestre y jóvenes de 8 a 23 años, interpretarán obras de Falla, Korsakov y Bizet, entre otros.
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