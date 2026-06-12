El Frontón

En estos tiempos en los que un restaurante tiene éxito a través de la notoriedad mediática, redes, populismos gastronómicos, información inmediata; o quizás por una ubicación céntrica, visible o cómoda…. tener un restaurante lejos de todo esto resulta casi heroico. Cuenta con una clientela fiel que goza de esta intimidad que huye de algunos postureos y busca la calidad del producto por encima de todo. Situado entre La Marina y el El Pinet, en una especie de tierra de nadie gastronómica, entre el litoral ilicitano y la Vega Baja, lleva años construyendo una propuesta de notable nivel lejos de los focos habituales de la restauración alicantina.

La primera impresión es la de un restaurante que transmite categoría sin necesidad de exhibirla. Mantelería clásica, excelente vajilla, cubertería cuidada y una cristalería «de marca» perfectamente adaptada a cada servicio, hablan de una casa que concede importancia a los detalles. La decoración combina referencias tradicionales y contemporáneas en un ambiente ecléctico, elegante y confortable. Presidido por una gran cava de buenos vinos acristalada va anticipando uno de los puntos fuertes de la experiencia.

Buena parte de la personalidad del establecimiento reside en Ricardo Coronado, un auténtico posadero contemporáneo. Propietario, jefe de sala, anfitrión y profundo conocedor tanto de la cocina como de la bodega, ejerce como ese nexo cada vez más escaso entre el cliente y la casa. Su presencia constante, cercana y profesional contribuye decisivamente a que la experiencia funcione con naturalidad; acompañado en la sala de su sobrino Iván Coronado en una clara vocación de empresa familiar. En la cocina Raquel Ferri demostrando el dominio del producto y sus técnicas.

Porque si la cocina convence, la bodega impresiona. La selección de vinos está muy por encima de lo que cabría esperar por ubicación y entorno. Champagnes de pequeños productores, generosos, grandes blancos nacionales e internacionales y una cuidada representación de los vinos alicantinos convierten la carta en una de las más interesantes de todo el litoral sur de la provincia.

La cocina se mueve entre la tradición y algunos guiños de modernidad, aunque sin perder nunca de vista el producto. Un refrescante ceviche de corvina sobre lima fresca abrió el menú, seguido de un magnífico tartar de gamba roja con caviar donde destacaba el extraordinario tratamiento del marisco local, pues son gambas km 0. La anchoa del Cantábrico con mantequilla de calaveruela resultó uno de los bocados más placenteros de la comida, pese al pan que la acompañaba que no era el adecuado, mientras que el turrón de foie sorprendió por su impecable textura, técnica y sabor, aunque con un punto de dulzor algo elevado para mi gusto. Los foies solo han quedado en aquellos sitios en los que se elabora bien y correcto, como es el caso. El mejor plato llegó con un sobresaliente carpaccio de solomillo de vaca acompañado por yema en salmuera y crema de parmesano, elegante, equilibrado y perfectamente ejecutado. También brilló el steak tartar de vaca madurada con tuétano: intenso, sabroso, y magníficamente armonizado con un tinto Arbui de Alicante. El recorrido concluyó con un lomo de bacalao, del El Barquero como muestra de selección de buen producto, a baja temperatura sobre habitas y chimichurri (quizás las habitas baby son sustituibles fuera de temporada) antes de una notable Tarta de Limón que reinterpretaba el clásico «lemon pie» desde una óptica claramente mediterránea y local, utilizando sabores y matices muy reconocibles de nuestro entorno con limones de su huerto y merengue muy alicantino.

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El Frontón no pretende ser un restaurante de tendencias ni de fuegos artificiales gastronómicos. Su fortaleza está en otro lugar: el producto, la hospitalidad, el servicio de sala y una bodega excepcional. Los precios son acordes a la calidad del producto. En una provincia donde la atención suele concentrarse en unos pocos nombres muy concretos, este restaurante sigue siendo uno de los grandes «tapados». Un establecimiento elegante, serio y confortable que demuestra que la buena restauración sigue teniendo mucho que ver con el oficio y bastante menos con las modas.

Menú degustación Ceviche de corvina sobre lima fresca.

Tartar de gamba roja con fumet de sus cabezas y galeras.

Brioche de anchoa del Cantábrico con mantequilla de calaveruela.

Turrón de foie.

Carpaccio de solomillo de vaca con infusión de tomillo y romero con yema de huevo en salmuera y crema de parmesano.

Steak tartar de vaca madurada con tuétano.

Lomo de bacalao El Barquero a baja temperatura con salteado de habitas y chimichurri.

Tarta de limón con masa quebrada y merengue flambeado. Localidad: Elche Reservas: 965 41 94 83 www.restauranteelfronton.com

Foto de familia de los premiados. / INFORMACIÓN