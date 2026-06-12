Funzo se alía con el rey del Electrolatino en una canción de Paula Koops

El artista alicantino Funzo vuelve a demostrar que tiene la fórmua exacta para poner banda sonora a los mejores momentos. Ya está disponible en todas las plataformas digitales Brindemos, su nueva colaboración junto con Juan Magán y la artista madrileña Paula Koops. Una unión que lo tiene todo para adueñarse de todas las fiestas de este verano y posicionarse en todas esas listas que muchos nombran como "temazos del verano".

Paula Koops estrena nuevo tema / Carlos Fernández

Fiel a la energía que le caracteriza, el alicantino colidera este lanzamiento aportando ese espíritu de fiesta que invita a aparcar las preocupaciones y simplemente subir el volumen. Con una producción vibrante y un estribillo de los que se quedan a vivir en la cabeza desde la primera vez que lo escuchas, Brindemos es una celebración de esos encuentros inesperados que terminan transformándose en recuerdos imborrables. La canción narra la historia de dos personas que se encuentran una noche de fiesta cualquiera y conectan al instante, dejándose llevar por la emoción del momento, la química y las ganas de disfrutar sin pensar demasiado en el mañana.

Una alianza intergeneracional

La unión de Funzo, Juan Magán y Paula Koops da lugar a una combinación tan inesperada como natural. Mientras que el talento Alicantino y la artista madrileña representan el sonido y la actitud de una nueva generación que está marcando el rumbo del pop y la escena urbana en España, Juan Magán aporta la experiencia y el sello inconfundible de quien lleva años poniendo la banda sonora a los veranos de muchas generaciones.

El lanzamiento de Brindemos no podría llegar en un momento más oportuno para la ciudad natal del cantante. Justo cuando Alicante calienta motores y se prepara para el inicio oficial de las Hogueras de San Juan, este nuevo tema promete convertirse en la melodía indiscutible que sonará en cada racó y barraca. Un brindis musical que encaja a la perfección con el espíritu festivo que ya respira la capital alicantina, demostrando que Funzo sabe exactamente lo que su tierra necesita para celebrar los días grandes.

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El resultado de todas esta combinación es una pista luminosa, desenfadada y cargada de energía positiva. Tras consolidarse como uno de los nombres clave en el panorama nacional actual, Funzo inaugura oficialmente la temporada estival con este tema. Brindemos llega lista para colarse en todos los festivales, ser ese tema que suena en el coche mientras conduces durante tus vacaciones y la canción que le pegas a tus amigos.