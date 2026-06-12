El legado de Rafael Altamira, a la vista en Alicante

Rafael Altamira, de Alicante al mundo. El legado de un humanista es el título de una ambiciosa muestra dedicada a la figura de uno de los intelectuales españoles más relevantes de los siglos XIX y XX. La exposición, inaugurada este viernes en el Archivo Histórico Provincial de Alicante, reúne documentación procedente de archivos e instituciones de toda España y algunos del extranjero, y exhibe por primera vez el legado personal de Rafael Altamira incorporado recientemente al Archivo por el Instituto Jorge Juan de Alicante.

La exposición, organizada por la Dirección General de Cultura a través del Archivo Provincial, de propiedad estatal pero de gestión transferida a la Generalitat Valenciana, se enmarca en la programación de la Semana Internacional de los Archivos y constituye uno de los proyectos culturales más destacados de patrimonio documental y difusión cultural. A la inauguración, presentada por la directora del Archivo, María del Olmo, han acudido la directora general de Cultura, Marta Alonso; el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, y familiares de Altamira, entre otros, además de numeroso público y estudiosos de su obra como José Ferrándiz Lozano o Francisco Moreno.

Carta de Rafael Altamira a Figueras Pacheco / INFORMACIÓN

Uno de los principales atractivos de la muestra será la presentación pública, por primera vez, del legado documental de Rafael Altamira, cedido el pasado 25 de mayo tras décadas de custodia en el IES Jorge Juan, que permitirá a investigadores y ciudadanos acercarse de manera directa a la vida y obra del humanista alicantino.

Un recorrido completo por su trayectoria

La exposición ofrece un recorrido por la trayectoria vital e intelectual de Rafael Altamira, desde sus orígenes en Alicante y su formación universitaria hasta su proyección internacional como historiador, jurista, pedagogo, diplomático y defensor de la paz. A través de documentos originales, fotografías, publicaciones, correspondencia, prensa histórica y recursos audiovisuales, el visitante podrá descubrir la dimensión humana e intelectual de una figura que mantuvo relación con algunos de los nombres más destacados de la cultura y la política de su tiempo.

Una de las imágenes del legado de Altamira / Rafa Arjones

Para la realización del proyecto han colaborado numerosas instituciones de referencia, entre ellas el Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de la Administración, diversos archivos históricos provinciales, la Universidad de Alicante, la Universitat de València, el Archivo del Senado, la Residencia de Estudiantes, el Centro Documental de la Memoria Histórica, el Archivo Municipal de Alicante, el Archivo de la Diputación Provincial de Alicante, el Archivo Nacional de México o la Biblioteca Nacional de Chile, entre otras.

La muestra dedica espacios específicos a las redes intelectuales y políticas de Altamira, su vinculación con la Institución Libre de Enseñanza, su contribución a la renovación pedagógica española, su papel en el desarrollo de la historiografía contemporánea, su compromiso con el europeísmo y la cooperación internacional, así como su labor en el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya. También aborda aspectos menos conocidos de su biografía, como sus relaciones con destacadas mujeres de su entorno intelectual y el exilio que marcó los últimos años de su vida y su legado.

La exposición incorpora además diversos recursos didácticos e inmersivos, concebidos para acercar la figura de Altamira a públicos de todas las edades y facilitar la comprensión de una época decisiva de la historia contemporánea española.

Con esta iniciativa, Cultura muestra su compromiso con la conservación, investigación y difusión del patrimonio documental valenciano, así como con la recuperación y de figuras fundamentales de nuestra historia como Altamira, cuyos restos reposan desde febrero de 2025 en El Campello.