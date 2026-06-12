Óbito
Muere con 88 años David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes
Fue un pilar fundamental del movimiento Pop Art en la década de los pasados años 1960.
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EFE
Londres
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