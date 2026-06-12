Pepe Calvo estrena su nueva pieza teatral en Alicante, donde mezcla humor, misterio y suspense

"Si digo que Pepe Calvo escribe patrañas, probablemente este prologo no vea la luz y yo pierda un amigo. Ahora bien, si matizo que se trata de patrañas bien compuestas, la cosa cambia. Porque, aplicado a la literatura, esto significa que estamos ante una comedia de enredo. Así lo proclama el Diccionario de Autoridades de 1732, que otorga al enredo un valor clásico, como mentira bien compuesta, donde diversas personas vienen a estar en trabajo.

Lo de estar en trabajo es un decir. Los seres de ficción casi nunca trabajan realmente. O si lo hacen, su función laboral no tiene que ver con escalas profesionales, sino con el denuedo puesto en cosas trascendentales o, las más de las veces, banales: tomar diazepán, enamorarse de cantantes de ópera o leer la recherche de Proust.

Así que, en medio de un caos insólitamente articulado, con una madalena por aquí y unos cappelatti a la putanesca por allá, el espectador del Rocambol se va sumergiendo en el artificio hasta formar parte de él.

Nota al pie: Criticamos a los demás sus mascaradas sin reconocer lo bien que nos sentimos bajo el manto protector de la nuestra.

Es el irresistible encanto de la comedia del arte, con su Colombina y su Arlequín, sumidos en el equívoco y la disputa. No falta la zanni, la criada. En Rocambol se llama Ana y oculta bajo su faltriquera todos los ases que faltan en la baraja.

Sin olvidar a Il Capitano, que representa la autoridad y el orden. Este sobrevuela la escena final. En ella, Simbad y Harry se aprestan a huir mientras dejan a los tres hermanos rumiando su desconfianza y bebiendo el caldo espeso de la fraternidad.

La esencia teatral está ahí, como la masa bajo el rodillo del pan. Pero hay más. Desfilan por las páginas y escenas de Rocambol referencias exquisitas y groseras, trazos gruesos y sutiles. Algunos velados para el patio de butacas y el lector, pero que cumplen alguna función cabalística dentro del universo personal que durante décadas ha poblado la dimensión fotográfica y novelística del Pepe Calvo creador.

Todos los personajes principales, miembros de una misma camada familiar, comparten la inicial k en sus nombres: Kloe, Karen, Killian. La K es la terrorista del alfabeto. Sobrevuela el círculo (Kyklos) que inspiró a los supremacistas blancos (KKK) o el sistema MagicK, ideado por Aleister Crowley para envolver en él todas las extravagancias esotéricas imaginables.

Bajo esa pátina arquetípica de sucesos y contratiempos, que se remonta a Tirso y Lope, el autor desliza toda una serie de referencias. Paquetes bomba sin remitente, que viajan hasta el núcleo escénico por las carreteras secundarias de la ironía.

Invocados por un Simbad rabelesiano, desfilan por su lengua viperina teóricos de la interpretación (Stanislavsaky, Grotowsky, Mesnier), un Ionesco despistado y hasta Jean Pierre Almodowar, malamente camuflado.

¿Para qué esconderlo? Salta a la vista el primer Almodóvar, con sus irreverencias, su esperpento y su tensión dramática, espuria pero efectiva. Un poco más al fondo, como el cuchillo hundido dentro del agua, hay también algo de otro debutante, Polanski. Con esa dosis de mala leche para desnudar miserias humanas y un pellizco de perversión.

Puestos a buscar en el fondo del catálogo de alguien extraordinariamente sensible y culto, uno revuelve hasta sus propios fantasmas. Como el de la libertad, con el que un Buñuel a punto de jubilarse dejaba el azar como principal legado en su testamento y una frase para la historia: ¡No soporto la simetría!.

Y puestos a especular con las voces que resuenan en el cóctel escénico urdido por Pepe Calvo, me imagino que el personaje de Harry se funde con el aura seductora del Dick Dave de Suave es la noche. O quizá sea el propio autor quien utiliza el detalle trivial para ilusionarnos con la magia galante antes de arrojarnos al lodo del desencanto.

Otro canto de cisne, aunque el de Scott Fitzgerald resulte, por veraz, mucho más triste que la burla surrealista de Buñuel. En cualquier caso, veo a los tres Kermanos, con K de Josef, igual de perplejos. Poco importa que invoquemos el destino amargo del gringo o la risa cruel del aragonés.

Falta todavía que los diálogos deliberadamente histriónicos de Rocambol tomen cuerpo sobre las tablas del teatro y transmuten en voz sintiente. Solo entonces podremos entender, bajo el dictamen inapelable de la escena, si esta pequeña farsa se vuelve algo realmente grande.

El texto teatral es un predio apenas sembrado. Un marasmo de líneas trazadas sobre la tierra, que un director convertirá en geografía del sueño y varios actores polinizarán con su hálito.

Espero que veamos pronto Rocambol en los carteles y que el buen rato que he pasado gracias a su lectura me acompañe hasta el patio de butacas y más allá".