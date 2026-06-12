El pintor Gisbert como nunca lo has visto: el Mubag acoge la gran exposición antológica dedicada al artista alcoyano

Antonio Gisbert es uno de los artistas alicantinos con mayor proyección del siglo XIX, exponente del género histórico que gozó de reconocimiento en vida y pudo vivir de la pintura gracias, entre otros, a sus retratos de figuras como el monarca italiano Amadeo I de Saboya o el General Prim. El artista alcoyano nacido en 1834 y fallecido en el exilio en París en 1902, se formó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, fue pensionado a Roma por tres años y dirigió durante cinco el Museo del Prado, que posee ocho de sus obras y luce uno de sus lienzos más conocidos, Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga.

Pese a sus logros como artista, sin embargo, el pintor alcoyano nunca había tenido una gran exposición antológica con un centenar de obras como la que este viernes ha inaugurado el Museo de Bellas Artes de Alicante (Mubag), Gisbert (1834-1901), la primera que se dedica al pintor organizada junto al Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana que, según su director-gerente, Nicolás Bugeda, cuenta con uno de los mayores presupuestos de la entidad, 250.000 euros.

Entrada a la exposición de Gisbert en el Mubag con una reproducción del "Fusilamiento de Torrijos" / ALEX DOMÍNGUEZ

La muestra, fruto de la investigación del comisario Luis Alberto Pérez Velarde, que podrá verse hasta el 25 de octubre en Alicante, viajará después a la futura Pinacoteca de Alcoy y recalará finalmente en el Museo de Bellas Artes de València, en "una clara apuesta de recuperación de grandes trayectorias artísticas como la del pintor alcoyano", ha apuntado Bugeda, que considera la exposición un "hito" para la necesaria reivindicación de la pintura de Gisbert, quien contribuyó a sentar las bases de la pintura de historia y consolidó su fama como gran retratista durante el siglo XIX.

El director del Mubag, Jorge Soler, ha calificado la exposición de "única" en el museo, que ha dedicado la segunda planta entera y un apunte en la primera a las obras del alcoyano, unas 90, entre pinturas, dibujos, fotografías y documentos personales, mientras el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha señalado que con ella "hacemos justicia a su legado, coincidiendo con el 125 aniversario de su fallecimiento, y reforzamos el compromiso de la difusión de nuestros artistas más universales" tras describir a Gisbert como "una de las figuras más sobresalientes de la historia de la pintura española que, sin embargo, es todavía un gran desconocido para buena parte del público".

Retratos de damas de Antonio Gisbert / ALEX DOMÍNGUEZ

Para el comisario y especialista en su obra, este es "un sueño cumplido" y una oportunidad única para "recuperar y redescubrir a un creador que supo combinar su excelencia técnica con un firme compromiso intelectual y político", tras agradecer a los propietarios de las obras -instituciones y particulares- su implicación para sacar a la luz cuadros inéditos o que no se han expuesto en décadas.

Entre los préstamos más destacados figuran obras procedentes del Museo del Prado, el Ministerio de Defensa, el Consejo de Estado, Patrimonio Nacional, las Colecciones Reales, la Universidad Complutense de Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, el Senado y el Congreso de los Diputados. La otra mitad pertenece a colecciones privadas.

Un momento de la inauguración de la exposición "Gisbert (1834-1901" / ALEX DOMÍNGUEZ

Retratista de una época

Según Pérez Velarde, "a través de sus lienzos, Gisbert retrató tanto a las personalidades de su tiempo como los episodios históricos más relevantes" y ha apuntado algunas de su joyas históricas, como la Salida de Cristóbal Colón del puerto de Palos y el citado Fusilamiento de Torrijos, obra cumbre de Gisbert, que pintó por encargo del gobierno de Sagasta como alegato en defensa de las libertades, del que se exhiben dos bocetos del Prado, uno a carboncillo y el otro, una réplica reducida al óleo del cuadro de gran formato que exhibe la pinacoteca nacional -prestados durante cinco meses- que muestran las diferencias entre los personajes que finalmente fueron reproducidos en la obra.

Boceto y reproducción reducida del "Fusilamiento de Torrijos", cedidos por el Museo del Prado / INFORMACIÓN

Destacan piezas como el Retrato del general Prim, el Retrato de Amadeo I de Saboya, la obra El rey Amadeo I ante el cadáver del general Prim o la tablilla Una ciocciara, perteneciente al Museo de Bellas Artes de València y que no se mostraba al público desde hacía más de cuarenta años, así como el retrato de Salustiano de Olózaga, cedido por el Congreso de los Diputados.

A su vez, las colecciones privadas han permitido exhibir por primera vez importantes retratos de época como el retrato de Juana Nessi, tía abuela de Pío Baroja; Los marqueses de Castro Serna con sus hijos (1876), la Duquesa de la Torre, que presentó a la exposición nacional de 1871, o El minué, que algunos solo habían visto en fotografías. El comisario de la muestra ha destacado asimismo las aportaciones de la Fundación Lázaro Galdiano o la Colección Abelló con la obra El rey Amadeo I ante el cadáver del general Prim (1871)

Itinerario expositivo

La exposición consta de seis secciones que presentan una visión completa de Gisbert, de su obra y de su pensamiento artístico. Alcoy. Los inicios, atiende al primer aprendizaje en su Alcoy natal, donde retrató a sus seres más cercanos, mientras que De Madrid al premio de Roma, presta atención a su formación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando junto a Madrazo.

Imagen de la exposición / ALEX DOMÍNGUEZ

La tercera parte Los grandes temas. Retratos se centra en las exposiciones nacionales. Su pintura de historia alcanzó plena madurez con Los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado en el patíbulo y El desembarco de los puritanos en América del Norte. La cuarta sección, Gisbert y Amadeo de Saboya, muestra su excelencia en el retrato vinculado a las esferas del poder.

París. El pintor olvidado es el quinto sector que habla de su regreso a Francia con sus últimos grandes encargos. La muestra concluye con un apartado dedicado al dibujo, Gisbert, dibujante coronado por su lienzo El Minué.