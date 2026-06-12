Rubén Amón habla de Morante en Alicante

El auditorio municipal Puerta Ferrisa acogió este viernes la presentación del libro Morante: punto y aparte, obra del escritor y periodista Rubén Amón. Durante cerca de dos horas todos los presentes pudieron disfrutar de una brillante disertación del fenómeno Morante de la Puebla y de su importancia en la sociedad actual, más allá de la propia tauromaquia.