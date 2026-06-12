Rubén Amón habla de Morante en Alicante
El periodista y escritor presentó este viernes en el auditorio municipal de Puerta Ferrisa su última obra Morante: punto y aparte, donde plasma la importancia de la figura del diestro en la sociedad actual
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El auditorio municipal Puerta Ferrisa acogió este viernes la presentación del libro Morante: punto y aparte, obra del escritor y periodista Rubén Amón. Durante cerca de dos horas todos los presentes pudieron disfrutar de una brillante disertación del fenómeno Morante de la Puebla y de su importancia en la sociedad actual, más allá de la propia tauromaquia.
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