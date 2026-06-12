Spring Festival anuncia su fechas para 2027 en Alicante con una preventa de entradas exclusiva

Spring Festival ha anunciado este viernes 12 de junio las fechas de su próxima edición: el festival volverá al recinto de Rabasa los días 28 y 29 de mayo de 2027. El anuncio llega apenas dos semanas después del cierre de la edición de 2026, una de las más exitosas, con más de 47.000 asistentes a lo largo del fin de semana y más de 24.000 personas reunidas solo en la jornada del sábado.

La organización ha querido recompensar la fidelidad del público que acompañó al festival este año con una preventa exclusiva que se activará este domingo a las 10:00 horas. Las entradas estarán disponibles a partir de 51,99 euros con cupos limitados y serán accesibles únicamente para quienes asistieron a Spring Festival 2026. Esta ventana de venta anticipada tiene como objetivo dar prioridad a quienes ya forman parte de la comunidad fiel del festival antes de abrir la venta general.

Así se vivió la gran fiesta de la música en Alicante / Roberto Milán

Impacto directo sobre Alicante

Con más de 47.000 asistentes, la edición de 2026 ha cerrado con una de las mejores cifras de asistencia desde que Spring Festival echó a andar, consolidándose como uno de los festivales de referencia del panorama nacional. Durante dos días, Alicante se convirtió en destino para miles de aficionados a la música llegados desde distintos puntos del país, con una repercusión directa y significativa sobre la actividad turística, hostelera y comercial de la ciudad.

El impacto económico de Spring Festival 2026 sobre Alicante ha sido de más de 12,8 millones de euros, según los datos de asistencia y gasto recogidos mediante encuestas propias realizadas durante el festival. El 42% de los asistentes llegó desde fuera de la provincia —con Madrid y Murcia como principales orígenes—, con una estancia media de dos noches y un gasto medio de más de 132 euros por persona en restauración, consumo y comercio local, sin contar alojamiento ni desplazamiento. Al gasto directo en festival, pernoctaciones y transporte se suma el efecto multiplicador del gasto turístico sobre el tejido hostelero y comercial de la ciudad.

Un festival de gran impacto / Roberto Milán

El festival genera cada edición un movimiento económico importante en el tejido local: hoteles, restaurantes, bares y comercios del centro y del entorno del recinto acogen a una afluencia de visitantes que, en muchos casos, extienden su estancia más allá del propio evento. Este impacto posiciona a Spring Festival no solo como una cita cultural relevante, sino como un motor turístico de primer orden para Alicante en el mes de mayo.

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Preventa exclusiva

La preventa para asistentes de Spring Festival 2026 se activará este domingo a las 10:00 horas. La organización seguirá desvelando en los próximos meses los detalles de la edición de 2027: cartel, novedades del recinto y actividades paralelas. Las entradas estarán disponibles desde 51,99 euros con cupos limitado en Enterticket y en www.springalicante.es/abonos/