Un libro que descubre la correspondencia juvenil entre Azorín y Baroja

La Casa Museo Azorín de Monóvar, dependiente de la Fundación Mediterráneo, acoge este sábado 13 de junio, a las 12:00 horas, la presentación del libro Cela, Soler y Rojas con Baroja al fondo, obra del escritor e investigador villenense Gastón Segura. El acto contará con la participación de Camilo José Cela Conde, hijo del Premio Nobel de Literatura Camilo José Cela y protagonista de una parte fundamental de la historia que reconstruye el volumen. La entrada será libre hasta completar aforo.

La publicación parte de un episodio poco conocido relacionado con la correspondencia juvenil mantenida entre Azorín y Pío Baroja. Cuando se aproximaba el centenario del nacimiento del novelista vasco, Camilo José Cela tuvo conocimiento de la existencia de aquellas cartas, conservadas en la Casa Museo Azorín de Monóvar y prácticamente desconocidas para buena parte de la comunidad académica. Con la intención de acceder a ellas antes de su difusión pública, Cela contactó con el escritor Alfredo Rojas para intentar obtener una copia de la documentación.

A partir de ese hecho, Gastón Segura reconstruye una trama intelectual y humana en la que confluyen algunas de las figuras más destacadas de la cultura española del siglo XX. El libro reúne correspondencia, documentos y testimonios que permiten seguir las relaciones entre Camilo José Cela, Alfredo Rojas, Azorín y Pío Baroja, así como el relevante papel desempeñado por el arqueólogo e historiador villenense José María Soler.

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha destacado que actividades como esta permiten acercar al público "episodios poco conocidos de nuestra historia literaria reciente" y ponen de manifiesto "el valor de los fondos documentales conservados por la Casa Museo Azorín como fuente de investigación y conocimiento".

La presentación ofrecerá además la oportunidad de dialogar con el autor y con Camilo José Cela Conde sobre los entresijos de esta singular investigación, así como sobre el contexto cultural e intelectual que rodeó a algunos de los principales escritores españoles del pasado siglo.

Sobre los participantes

Licenciado en Filosofía por la Universidad de Valencia, Gastón Segura ha desarrollado una extensa trayectoria como escritor y ensayista. Entre sus obras destacan Ifni: la guerra que silenció Franco, Gaudí o el clamor de la piedra, así como las novelas Stopper y Saga nostra. Por su parte, Camilo José Cela Conde es catedrático de Filosofía del Derecho, Moral y Política, investigador especializado en evolución humana y autor de numerosas publicaciones científicas de referencia internacional.