Inma Serrano: la lucha por dignificar la canción de autor desde la Plaza de Toros de Alicante

Hay veces que no es suficiente con esperar a que lleguen soluciones y es mejor actuar. La alicantina Inma Serrano es un alma activa en lo que respecta a la música y el año pasado apostó por dar forma a un festival de cantautores en la intimidad de las Cuevas del Canelobre de Busot. Tras su éxito, que se ha saldado con una segunda edición, la artista ha dado un paso más y ha buscado dar una gran magnificencia a su proyecto.

Este verano, nombres consolidados de la canción de autor se juntan con jóvenes promesas para dar forma a un cartel que busca llegar a varias generaciones de amantes de la música. Y lo hace en la Plaza de Toros de Alicante, donde la exigencia es más alta. Con el nombre de Festival Mediterráneo, esta cita acogerá las actuaciones de Ismael Serrano, Conchita, Marta Soto, Tontxu, La María, Diego Martín, Mercedes Cañas, Carlos Chaouen, Esmeralda Grao, Pilar Arejo, Richard Von, Aitor Carrasco, Quique Montes y, como no la propia Inma Serrano.

"Es una gran responsabilidad, pero tomo este reto con una ilusión enorme", explica la cantautora a INFORMACIÓN. "Quiero que la ciudad se vuelque y que consigamos llenar la Plaza de Toros de Alicante como una celebración de la música de autor". No tenía por qué hacerlo. Nada le obligaba a enfrascarse en este reto, pero algo dentro de la alicantina le llevó a apostar por esto.

Ahora la idea se ha tornado en realidad y el 11 de julio, a las 21 horas, los cantautores llegarán al coso alicantino para participar en un festival diferente en la que cada intérprete cantará tres canciones de su repertorio para generar dinamismo en una velada que, según indica Inma Serrano, superará las dos horas. "Quiero reivindicar la Plaza de Toros como espacio cultural. Para los alicantinos siempre ha sido un lugar emblemático para la música, está en el corazón de la ciudad y forma parte de nuestra memoria colectiva", subraya.

Inma Serrano, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

Un festival que sirve también para abrir camino, pues si funciona puede ser el detonante por apostar por este tipo de iniciativas. "Creo que existe un vacío. Actualmente vivimos una revolución en los conciertos en directo, pero parece que solo existen los grandes macroeventos o los formatos muy pequeños. Sin embargo, nadie se ha ocupado de reunir a varias generaciones de cantautores con el enorme talento que existe hoy en día, y ellos también merecen algo así", apunta la creadora del Festival Mediterráneo, que se rinde en elogios al empresario Nacho Lloret por ayudarle a hacer real este proyecto.

Respecto a su actuación, preguntada sobre qué se va a encontrar el espectador que acuda al coso, Inma Serrano asegura que una de las canciones que interpretará será su más que conocida Cantos de sirena: "A veces una piensa que el público querrá escuchar otras cosas, pero después entiendes que cada concierto reúne a personas distintas y que para muchas de ellas esa canción forma parte de momentos importantes de su vida", reflexiona. Más allá de eso, aprovechará para presentar uno de sus nuevos temas, que estarán presentes en el nuevo disco que grabó en directo en las Cuevas del Canelobre. "La tercera canción es una sorpresa que podrán descubrir los que vengan al concierto".

Carrera profesional

En lo que respecta a su trayectoria, la autora asegura que se encuentra en un gran momento "a nivel tanto personal como profesional". Con nuevo material esperando ver la luz a partir del próximo otoño, Serrano explica que necesitaba dejar pasar un tiempo antes de volver a escuchar las canciones del próximo álbum con perspectiva. "Las Cuevas de Canelobre tienen una magia única y eso se percibe en la grabación. Ya he empezado a trabajar en las mezclas y mi idea es publicarlo en otoño, aunque no tengo prisa; prefiero cuidar cada detalle y ofrecer una edición bonita tanto en audio como en vídeo" destaca.

De esta manera, en un momento donde la industria musical va muy rápida, ella decide dar tiempo y pausa a su música. "La canción de autor tiene que permitirse estas licencias, porque está hecha para emocionar. Y esa emoción se tiene que hacer a fuego lento, cuidando cada detalle" finaliza. Los que quieran, podrán descubrir una novedad de ese disco durante su recital en la Plaza de Toros de Alicante junto a otros grandes nombres de la canción de autor.