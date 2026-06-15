La artista Elena Jiménez, Premio Nacional de Arte Gráfico

La artista Elena Jiménez (Alicante, 1965) ha recibido el Premio Nacional de Arte Gráfico en reconocimiento a su "práctica continuada durante más de cuatro décadas de los recursos, sistemas y procesos de generación de imágenes múltiples", según ha destacado el jurado. La Calcografía Nacional instituyó en 1993 el Premio Nacional de Grabado. Desde entonces y hasta el presente se ha convertido en el más importante galardón de arte gráfico que se otorga en España.

La exposición del Premio Nacional de Arte Gráfico está coorganizada por la Calcografía Nacional de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Con motivo de este reconocimiento, Elena Jiménez exhibe su obra en la Real Academia de San Fernando de Madrid, donde se puede contemplar hasta el próximo 26 de julio, reuniendo una selección representativa de los trabajos realizados por la artista alicantina en los últimos 25 años, desde proyectos recientes como Qué puede un cuerpo, a piezas realizadas hace varias décadas, entre ellas Patchwork, La sombra desobediente o Viaje con Gulliver.

Patchwork MAD, 2010, obra de Elena Jiménez / Elena Jiménez/Vegap

En el catálogo de la exposición, la alicantina Isabel Tejeda subraya el carácter multidisciplinar de la práctica de Jiménez: "Aunque parte de base y en su primera formación del concepto de obra gráfica puede considerarse una artista multidisciplinar. Ha experimentado en el entrelazamiento, hasta la fusión, de las técnicas de la estampación tradicional con la escultura, la fotografía, el dibujo, la cerámica, la instalación e incluso el vídeo de vocación performativa. Desde sus inicios, la artista ha considerado fundamental hacer estallar por sus costuras las técnicas gráficas como fórmula necesaria para generar un discurso sobre los procesos contemporáneos de representación, identidad y visualidad".

Un jurado selecto

El jurado del premio ha sido presidido por el académico delegado de la Calcografía, Museo y Exposiciones, Víctor Nieto, y lo integraron como vocales la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Carlota Bustos, la responsable de Artes Visuales del Instituto Cervantes, María José Magaña, y la catedrática de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, Rocío de la Villa.

Juego de cuerdas, de Elena Jiménez / Elena Jiménez/Vegap

Artista visual, docente e investigadora, Elena Jiménez ha explorado diferentes géneros como el dibujo, la fotografía, la cerámica o la instalación, aunque ha sido el arte gráfico el medio con mayor continuidad en su extensa trayectoria y que mejor define su propuesta creativa. Una de sus aportaciones más relevantes ha sido la exploración de los límites de la imagen múltiple impresa en instalaciones tridimensionales de gráfica expandida y la indagación sobre parámetros procesales, objetuales y conceptuales alternativos en el campo de la estampa.

Varias de sus propuestas aluden al cuerpo mediante estrategias de comparación, recurriendo a formulaciones relativas a la fragilidad o la tenacidad, la plasticidad o la resistencia mecánica, que usa para mapear síntomas y diagnósticos físicos. En su práctica artística propone mecanismos para romper con normas sociales obsoletas y hábitos de conducta impuestos.