El cartel de un artista alicantino que ha sido seleccionado entre más de dos mil obras

La Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, Concurso Francisco Mantecón, ha seleccionado como finalista un cartel del diseñador Javier Reina Ibáñez en su 25º aniversario. La obra del artista gráfico alicantino ha sido elegida entre 2.120 carteles de 83 países de los cinco continentes.

Alemania, Argentina, Bulgaria, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Chile, España, Estados Unidos, Estonia, Francia, Italia, México, Nueva Zelanda, Taiwán, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Serbia, Taiwán y Uruguay son los 22 países de los 63 diseñadores finalistas, entre los que se encuentran los galardonados.

Cartel finalista de Javier Reina / Nuria Camps

El primer premio ha recaído en Hung-Chang Lin, profesor de Diseño de Comunicación Visual en la Jinwen University of Science and Technology (Taipei) y artista gráfico de referencia en su país con prestigiosos premios internacionales. El jurado ha valorado su composición rotunda, minimalista y la gran capacidad de captar la atención. Hristo Hristov (Bulgaria), que ya había sido finalista en otra edición, ha logrado el premio Accésit Autoridad Portuaria de Vigo; Antonio Fernández (Pontevedra) el segundo Accésit y Marcos Farina (Argentina) la Mención Especial.

23.300 carteles de 107 países en 25 años de historia

A lo largo de sus 25 años de historia, la Bienal ha sido catalizadora del arte de talentos emergentes, profesionales con una trayectoria significativa, profesores de universidad y estudios de diseño de renombre, reuniendo en sus diferentes ediciones 23.300 obras de 107 países.

Cartel ganador de Hung-Chang Lin / INFORMACIÓN

De la formación de conversaciones globales en torno al diseño y del prestigio del certamen, ha derivado una propuesta de colaboración de la reconocida Bienal Internacional del Cartel en México para presentar la Bienal de Terras Gauda en su próxima convocatoria, que tendrá lugar en Ciudad de México en octubre. La Taiwan International Student Design Competition, apoyada por el Ministerio de Educación para impulsar jóvenes talentos y promocionar Taiwán para atraer más turismo foráneo, también ha ofrecido un intercambio.

El apoyo de influyentes asociaciones, como la World Design Organization, que aglutina a los colectivos de profesionales más importantes, y la implicación de universidades de países como China, Estados Unidos, México, Austria, Italia o República Checa, que han incluido en su programación académica diseñar un cartel como trabajo final de grado universitario, son claves para la trascendencia actual de la Bienal, al igual que la repercusión en más de 2.300 medios nacionales y del exterior.

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Concurso Turismo de Galicia

Turismo de Galicia ha aprovechado las sinergias con la Bienal para atraer a un nuevo perfil de turistas y potenciar el enoturismo en las cinco denominaciones de origen gallegas con un cartel diseñador por una representación de la comunidad creativa internacional. Los 63 finalistas y premiados del concurso de Terras Gauda acceden a un certamen para diseñar la imagen de las dos próximas Xornadas de Portas Abertas das Rutas dos Viños de Galicia. Turismo de Galicia patrocina el 25º aniversario de la Bienal Internacional de Cartelismo Terras Gauda, con la que también colaboran la Autoridad Portuaria de Vigo, la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude y la Deputación de Pontevedra.