Así es Espacio Mácula, el nuevo lugar dedicado al arte en Alicante

Un espacio de 30 metros cuadrados puede parecer minúsculo, pero cuando se trata de llenarlo de arte da para mucho. Esto es lo que Fundación La Mácula del tiempo quiere conseguir, convertir un cubo de paredes blancas en un espacio que sirva de impulso a los artistas para exponer sus obras. Se llama Espacio Mácula y pretende ser un lugar donde convivan la pintura, la literatura, la música o cualquier tipo de arte.

El Espacio Mácula ya está en marcha, el local se encuentra en la Calle 9 d'Octubre en la Plaza Pío XII y sus paredes ya no se visten únicamente de blanco, pues Eduardo Lastres se ha encargado de romper el hielo con su exposición Rostros, una carpeta compuesta por 10 dibujos en los que esa propia carpeta ya es una obra de arte per se gracias a su acabado en metacrilato blanco.

Nace un nuevo espacio para el arte en Alicante / INFORMACIÓN

Eduardo Lastres es un arquitecto y dibujante alicantino que no concibe la vida sin expresarse mediante el dibujo, por ello siempre buscó inspiración en grandes artistas como Goya o Picasso. Muchos lo conocerán por ser el autor de una de las esculturas más grandes de la Comunidad Valenciana, se trata de La puerta del aire y está situada en la plaza Agatángelo Soler de Alicante. Aunque es mayormente conocido por su escultura geométrica y minimalista, nunca ha dejado de dibujar. Su último trabajo está ya expuesto en el Espacio Mácula y se podrá visitar hasta septiembre.

La exposición de Eduardo Lastres ya se puede visitar en Espacio Mácula / INFORMACIÓN

Este espacio quiere llenarse de artistas y acercar el arte a todo tipo de público. "Queremos evitar que el arte se perciba como algo erudito o inalcanzable", cuenta Guillermina Perales, comisaria de exposiciones de la fundación. La programación contará con cuatro exposiciones al año. En este ciclo 2026/27 estará compuesto por artistas como Federico Chico, Paco Valverde y Luis Fega. Además, todas estas exposiciones contará tras su muestra con un espacio de debate para que la gente se reúna, conozca y hablen de arte. Esto se hará cada viernes con temas como ¿Qué hay después de Duchamp?

No es la primera vez que Fundación La mácula del tiempo aboga por dar voz y espacio a artistas alicantinos, pues de eso trataba su proyecto Último 21 días. "Es un proyecto que busca generar encuentros entre artistas, tiempos y públicos, propiciando la reflexión crítica, la experimentación y la convivencia de distintos lenguajes y disciplinas artísticas", aseguran desde la fundación.

El ciclo se ha desarrollado en espacios como la Sala de Exposiciones de la Lonja del Pescado de Alicante, donde los artistas exponen de manera individual dentro de un marco conceptual colectivo, favoreciendo el ensayo y la investigación en el espacio expositivo. Posteriormente, el proyecto se ha presentado también en el Centre del Carme Cultura Contemporània de València, en colaboración con el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. "De lo que se trata es de generar estímulos y mostrar las inquietudes reales de los artistas huyendo de los espacios galerísticos tradicionales", asegura Guillermina.

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Debido a que Espacio Mácula no contará en todo momento con personal para atender al público, es necesario avisar de la visita poniéndose en contacto con la fundación mediante los canales habilitados, ya sea a través de sus redes sociales o llamando al 666227108. Alicante necesita espacios donde sus artistas puedan exponer sus obras, convivir con otras disciplinas, interactuar con quienes quieran verlas y acercar el arte a su público, Espacio Mácula ya ha tendido la mano al arte.