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Fermín Crespo dice adiós a Ciudad de la Luz: "Ha llegado el momento de cerrar una de las etapas más intensas de mi carrera"

El que fuera director de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital deja su cargo para centrarse en su empresa de origen y "afrontar nuevos e importantes desafíos"

Fermín Crespo, exdirector de Ciudad de la Luz, en una imagen de archivo

Fermín Crespo, exdirector de Ciudad de la Luz, en una imagen de archivo / Rafa Arjones

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Juan Fernández

Juan Fernández

Fermín Crespo deja la dirección de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD), entidad pública dependiente de la Generalitat Valenciana, para afrontar nuevos proyectos personales, poniendo así fin a una etapa en la que ha liderado algunos de los principales activos estratégicos de la Comunidad Valenciana vinculados a la innovación y la industria audiovisual, que tenía entre sus principales responsabilidades la gestión de los estudios cinematográficos de Ciudad de la Luz.

Lo ha anunciado a través de su perfil de LinkedIn, donde ha aprovechado una publicación sobre las producciones internacionales que llegan a Ciudad de la Luz con la productora Good Films para notificar su despedida "de este maravilloso periodo profesional y vital". Crespo asumió la dirección de la sociedad en 2023 con el encargo de impulsar una nueva etapa marcada por el reposicionamiento de las distintas áreas de negocio integradas en la entidad y la deja en un momento donde, entre otras cosas, llega la producción de Disney Enredados.

Fermín Crespo, en Ciudad de la Luz, en una imagen de archivo

Fermín Crespo, en Ciudad de la Luz, en una imagen de archivo / Rafa Arjones

Ahora, la Generalitat deberá designar a la persona encargada de asumir esta gestión que ha supuesto para Crespo "una de las etapas más intensas, gratificantes y bonitas de mi carrera profesional". Durante su mandato, Ciudad de la Luz consolidó su regreso a la actividad audiovisual con la llegada al complejo audiovisual de producciones tanto internacionales como nacionales, haciéndolo efectivo de manera paulatina tras el levantamiento de las restricciones impuestas por la Unión Europea.

"Me despido de la dirección de la empresa pública SPTD y muy especialmente de los estudios de cine Ciudad de la Luz, y lo hago con el corazón lleno de gratitud y la satisfacción del deber cumplido", explica Fermín Crespo a través de su red social, en la que expone que asumió es reto "con el compromiso de poner toda mi ilusión, mi experiencia y el conocimiento acumulado a lo largo de mi trayectoria al servicio de este proyecto único, con el objetivo de hacerlo lo mejor posible y devolver estos estudios al lugar que se merecen".

Un momento de la visita a la primera película de Good Films en Ciudad de la Luz

Un momento de la visita a la primera película de Good Films en Ciudad de la Luz / PILAR CORTES

Asimismo, enumera "los frutos de este trabajo conjunto" en el que se han conseguido "tener los estudios llenos durante todo el ejercicio con producciones de primer nivel internacional", la solidez financiera de una etapa "con magníficos resultados económicos", un prestigio renovado en cuento a la imagen y reputación de Ciudad de la Luz y la modernización "de un proyecto preparado para el futuro". En todos estos puntos apunta la labor del Consell, las instituciones, el sector y del equipo que ha trabajado en la empresa pública.

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Nuevo rumbo vital

Mientras Ciudad de la Luz tiene la intención de renovar el cargo, Fermín Crespo comunica que él volverá "a mi empresa de origen, donde me necesitan especialmente en este momento para afrontar nuevos e importantes desafíos". En su mensaje de LinkedIn desea "los mayores de los éxitos" a SPTD y asegura que se va "con la mochila cargada de aprendizajes que me acompañarán siempre, tanto en lo profesional como en lo personal". Crespo sustituyó en el cargo a Antonio Rodes, que se encargó de la sociedad durante la etapa del Botànic y que cesó tras el cambio de gobierno en la Generalitat.

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