Fresca! vuelve con teatro, danza y circo para el verano en Alicante

Fresca!, el festival que mantiene vivas las artes escénicas en verano cuando cierran los teatros, regresa este verano a Alicante por sexto año consecutivo con una nueva oferta de circo, danza y teatro que se celebrará del 17 al 25 de julio en Casa Mediterráneo, que acoge nueve propuestas, junto a dos espectáculos de calle para calentar motores en los jardines de la Diputación de Alicante, de acceso gratuito.

Con un presupuesto de 270.000 euros -90.000 euros menos que el año anterior, que ascendió hasta los 350.000 euros-, este festival que organiza el Institut Valencià de Cultura ha sido presentado este lunes en Alicante por Ana Bonmatí como nueva delegada territorial del IVC en Alicante, quien ha agradecido a María José Mora, la directora adjunta de Artes Escénicas, el diseño de la programación, presentada junto a la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y el diputado provincial Juan de Dios Navarro. Aguas de Alicante colabora con la instalación de sus fuentes de agua en el recinto, que cuenta también con una terraza-bar.

Presentación del festival de artes escénicas de verano en Alicante Fresca! / INFORMACIÓN

Bonmatí ha descrito Fresca! como "una de las grandes citas culturales del verano", que aúna excelencia artística, diversidad y apuesta por la creación contemporánea. Con un total de once espectáculos -cinco de gran formato para un aforo de 400 personas en Fresca! y cuatro propuestas familiares para unas 200 localidades en Frescoreta!-, el festival arranca con dos actuaciones de calle que, por segundo año consecutivo, se celebran en los jardines de la Diputación de Alicante, de libre acceso.

Fresca! se celebra en días impares (17, 19, 21, 13 y 25 de julio), a partir de las 22 horas, a un precio de 24 euros por espectáculo con distintos descuentos y abonos; Frescoreta! los días pares (18, 20, 22 y 24) a las 20 horas, con un precio único de 5 euros. Las entradas y abonos saldrán a la venta este jueves, mientras que quienes ya adquirieron su Abonament de categoría, lanzado en mayo sin saber el programa, podrán elegir asiento a partir de hoy.

"Liebe" de Titoyaya Dansa / Nacho Carrascosa

Dos aperitivos de teatro de calle en la antesala del festival

Estas se celebran de forma previa el 13 y el 14 de julio. La primera, de danza, corre a cargo de la compañía Titoyaya Dansa (Liebe), la compañía creada por el coreógrafo alicantino Gustavo Ramírez Sansano, que expresa el momento en el que el amor llega sin aviso previo, mientras que la segunda es una propuesta de circo de La Troupe Malabó (Eirene), de Betxí, que reivindica valores de solidaridad y paz.

Cinco piezas de gran formato

El universo lorquiano protagoniza la jornada inaugural de Fresca! el día 17 con una gran compañía valenciana, Taiat Dansa, que lleva a escena Las hijas de Bernarda, una visión de la obra de Lorca desde la mirada de la danza contemporánea con 12 mujeres en el escenario.

"Teatro Delusio" de los alemanes Familie Floz / Simona Boccedi

Para el 19 de julio, una de las compañías internacionales más reconocidas del panorama escénico europeo por su trabajo de expresión física que destaca por sus grandes máscaras, Familie Flöz, desde Alemania, con Teatro Delusio, una pieza de teatro gestual que se ha convertido en referente internacional. "Teatro divertido y teatro dentro del teatro con técnicos y actores, que lleva más de 600 representaciones", ha indicado Bonmatí.

El día 21 llega una producción propia del IVC basada en la obra de Lope de Vega Los locos de Valencia, una comedia inspirada en los enredos amorosos de un centro psiquiátrico que mantiene la riqueza literaria del texto original, y el 23 se presenta el circo contemporáneo de los murcianos UpArte, Sísifos, inspirado en el mito griego que reflexiona sobre el esfuerzo y el trabajo colectivo a través de impresionantes acrobacias.

"Paraíso de los negros" de la compañía de María pagés / Yeray Menéndez

Los grandes espectáculos concluyen el 25 de julio con la danza de una de las bailaoras de flamenco más premiadas, María Pagés Compañía y su Paraíso de los negros, una de las creaciones más destacadas de la coreógrafa sevillana, inspirada también en textos de García Lorca, que fusiona varias disciplinas y reflexiona sobre la libertad, la diversidad y la condición humana a partir de la premisa de que la cultura nos mejora como personas.

Cuatro espectáculos familiares en Frescoreta!

Maduixa presenta el 18 de julio Dominare, danza visual que aborda las relaciones de poder con un lenguaje accesible para todos los públicos. Esta representación está financiada por el Plan Endavant de la Generalitat, cuyos fondos están destinados a los profesionales afectados por la Dana. También desde Valencia, el 20 de julio es el turno de Spinish Circo con Fins al cel, que combina acrobacias, humor y emoción con una escenografía compleja en barra rusa.

Público en la última edición de Fresca! en el escenario de Casa Mediterráneo / INFORMACIÓN

Desde Cataluña se presenta el día 22 fOrat, del reconocido clown internacional Dudu Arnalot, con una pieza de humor gestual, improvisación e interacción directa con el público con muy pocos elementos escénicos y para el final se ha dejado el 24 de julio a Txema Muñoz que pone el broche a la programación familiar con Gota, un espectáculo que fusiona magia, clown y teatro gestual, ganador del Premio MAX 2026 al Mejor Espectáculo de Calle y del premio Feten.

Abonos y descuentos

El festival mantiene una política de descuentos destinada a facilitar el acceso a la cultura, con entradas de 10 euros para menores de 14 años, un descuento del 50% para jóvenes de entre 14 y 30 años y una reducción del 20% para personas jubiladas, titulares de la tarjeta DARDE, estudiantes, personas con diversidad funcional, familias numerosas y asociaciones profesionales de artes escénicas.

Además, tras el récord de venta del Abonament de Categoría!, se ofrecerá nuevamente el Abono Refresc, que permitirá asistir a tres espectáculos del Escenario FRESCA! por 36 euros.