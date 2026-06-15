Una historia sobre quienes no pudieron contarla: Mayte Magdalena presenta su nueva novela en Alicante

Al preguntar sobre la Guerra Civil a los más mayores muchos coinciden en lo mismo, la posguerra fue lo peor. Ese es el periodo en el que llega la hambruna, las incógnitas sobre los exiliados, la incertidumbre sobre lo que ocurrirá y el desgaste de una generación que ha pasado durante años una etapa bélica que les ha quitado años de vida. Todo esto lo representa Mayte Magdalena en su libro Vientos de ira, su última novela que presenta este miércoles 17 de junio a las 19.30 horas en la librería 80 Mundos de Alicante.

La presentación será en la librería 80 Mundos / INFORMACIÓN

La escritora de Pilar de la Horadada ha creado una conmovedora historia sobre quienes no han podido contar la suya. Vientos de ira no nace al 100% de la imaginación, pues también cuenta la realidad del padre de la autora, quien es representado a través del personaje de Jesusín, un niño de siete años que cruza los Pirineos andando con su familia, en pleno invierno y completamente hambriento. Este duro relato es uno de los que su padre contaba como una simple anécdota y que Mayte Magdalena ha convertido en trama de su novela.

Además de la de Jesusín, el libro nos lleva por múltiples historias como la de Paola, una mujer que lucha por sacar adelante a sus hijos en un Madrid arrasado por el miedo y la represión, la de Manuel cruzado los Pirineos en busca de libertad, pero el exilio le depara hambre y humillación, o la de Sonsoles y Pablo, quienes, perseguidos por amar sin permiso, sueñan con un futuro que parece imposible.

Una novela sobre historias conmovedoras / Pilar Cortés / PILAR CORTES

Vientos de ira es una novela con la que muchos alicantinos verán reflejados a sus antepasados, pues el personaje de Manuel cuenta la perspectiva de una persona con ideología republicana, de un miliciano que quiso escapar de la crueldad y que tuvo que dejar su tierra en busca de una vida, ya no mejor, sino tan solo una vida.

Dueña de historias que enganchan

No es la primera vez que Mayte Magdalena escribe sobre historias que conmueven, ya lo hizo en su anterior novela Zapatos de lluvia. A pesar de ser obras independientes, es donde la autora nos presenta por primera vez a Paola, una mujer que, como muchas otra que vivieron el siglo pasado, tuvo que dejar su pueblo, su familia y sus raíces para mudarse a la capital a servir. Allí no encontrará una vida de ensueño en la gran ciudad, sino todo lo contrario, un mundo lleno de envidias, de trabajo sin descanso y propulsor de una madurez que no le corresponde a una niña de su edad.

Esta escritora es dueña de historias que enganchan, incluida la suya propia. Aunque lo pueda parecer, Mayte no lleva toda una vida dedicada a la escritura, pero sí rodeada de libros. Mayte Magdalena ha sido profesora toda su vida y fue durante la jubilación cuando ha descubierto su segunda vocación. Por ello, anima a dejar a un lado la edad y seguir creyendo en aquello que le apasiona.

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Este libro no habla solo de la Guerra Civil, habla de lo que muchos españoles han vivido en sus propias carnes y no han tenido oportunidad de contar, de los que no estaban apretando el gatillo en el frente pero sí temían ser asesinados. De quienes no tenían para comer, de quienes huían y de quienes se quedaban. De los que al enamorarse arriesgaban su vida y de quienes por un hijo darían la suya. Este miércoles 17 de junio Mayte Magdalena estará en la librería 80 Mundos de Alicante junto con Jose Luis Heredia para presentar esta novela.