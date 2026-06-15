Miles de personas bailando en una piscina de Benidorm: Undersea Festival bate récord de asistencia

Han sido 14 horas de música ininterrumpida, espectáculos y diversión lo que han hecho que este pasado sábado 13 de junio en Terra Mítica Benidorm, se reunieran miles de personas en uno de los eventos experienciales más innovadores del panorama nacional, el Undersea Festival. La segunda edición del festival ha rozado el sold out y ha mejorado los registros de su estreno en 2025.

Tras el éxito de la primera edición, inspirada en la civilización sumergida de Atlantis, Undersea Festival presentó este año una nueva narrativa temática bajo el concepto Los Reinos de Pandora, una propuesta visual de inspiración apocalíptica que transformó por completo los espacios de Iberia Park en un universo inmersivo donde música, agua, escenografía y entretenimiento convivieron durante toda la jornada.

Un festival tematizado / INFORMACIÓN

La primera hora fue la mejor representación de la terreta, más de miles de personas esperaban atentas la apertura del festival para poder disfrutar de lo más tradicional del evento, un plato de paella y barra libre de cerveza, una combinación que no podía salir mal. Esta prupuesta fue diseñada para "romper el hielo" y mejorar la covivencia.

La pisicna como pista de baile

Uno de los grandes protagonistas fue el Main Stage, con una espectacular estructura de 16 metros de altura con cinco torres, tecnología de videomapping y una cuidada tematización desarrollada por Insuperables Team Show, la productora de espectáculos y decorados de Terra Mítica. Situado junto a la gran piscina central, el escenario permitió que la propia zona de baño se convirtiera también en pista de baile, reforzando la identidad de Undersea como el gran festival acuático de referencia.

A lo largo de la jornada fueron abriendo progresivamente el resto de espacios hasta completar los ocho escenarios que conformaban el recorrido musical del festival. Desde la pool party electrónica de Warhol, pasando por Ocean White y su homenaje a los grandes éxitos de la década de 2010, hasta Alonis Barrakus, que trasladó las tradicionales fiestas de la terreta al corazón del recinto con música de barraca, banda en directo y ambiente festivo.

El festival cuenta con una gran variedad musical / INFORMACIÓN

Especial protagonismo tuvo también Pitote Club, ubicado en el emblemático Arco del Triunfo de Roma de Terra Mítica, convertido para la ocasión en un espectacular escenario gracias a la incorporación de tecnología de laser mapping y videomapping. Junto a él, espacios como Remembers of Alonis, Grüvers x Private Techno o Indie Stage completaron una oferta musical diseñada para que cada asistente pudiera construir su propia experiencia durante el evento.

Uno de los aspectos más valorados por el público fue precisamente la diversidad de propuestas del festival. La distribución de los escenarios permitió cambiar fácilmente de un estilo musical a otro, ofreciendo desde reggaeton, hits comerciales e indie hasta remember, techno, melodic o tech house, todo ello en amplias zonas tematizadas con espacios de sombra, áreas de descanso y una producción diseñada para favorecer la comodidad de los asistentes.

La experiencia se completó con una amplia oferta gastronómica que incluyó hamburguesas, cocina griega, baos, propuestas de fusión oriental, tex-mex, hot dogs y otras opciones adaptadas a todos los gustos. Asimismo, el festival reforzó su apuesta por la comodidad y los servicios, con numerosos puntos de restauración, barras de bebida, duchas, atención médica, aseos distribuidos por todo el recinto y una pool bar situada dentro de la propia zona de piscina.

Más allá de la música, lo que algunos catralogaron como "Tomorrowland alicantino" volvió a diferenciarse por su carácter experiencial. Cada escenario ofreció una propuesta artística propia con performances, decoración temática, espectáculos visuales y animación en vivo, permitiendo que cada asistente viviera una experiencia distinta según sus preferencias y recorrido dentro del recinto.

Undersea Festival, una propuesta en crecimiento

La segunda edición ha evidenciado el crecimiento de la proyección del festival. Aunque continúa siendo un importante punto de encuentro para el público de la provincia de Alicante, alrededor de un 30% de los asistentes procedieron de fuera de la provincia, consolidando el atractivo nacional de una propuesta que combina ocio, turismo y entretenimiento en un destino tan emblemático como Benidorm.

Precisamente, la celebración del festival en Benidorm continúa siendo uno de sus principales valores diferenciales. La capacidad hotelera, la amplia oferta de servicios y el atractivo internacional de la ciudad permiten que muchos asistentes conviertan su visita al festival en una escapada de varios días, generando un impacto positivo para la actividad turística local.

El evento se desarrolló de manera independiente a la operativa habitual de Terra Mítica, contando con accesos diferenciados para garantizar una experiencia específica tanto para los visitantes del parque temático como para los asistentes al festival.

Miles de personas disfrutaron del evento en el agua / INFORMACIÓN

Tras 14 horas de actividad ininterrumpida, Undersea Festival puso el broche final a esta segunda edición a las 02 horas de la madrugada, reafirmando su crecimiento y consolidándose como una de las propuestas más originales y singulares del calendario de festivales de España.

Con una identidad propia basada en la tematización, el agua y la diversión como eje principal, Undersea Festival continúa construyendo un modelo diferencial que sitúa la experiencia del público en el centro y que apunta a seguir creciendo en futuras ediciones.

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La tercera edición confirmada para 2027

Tras el éxito de esta segunda edición, la organización ya trabaja en Undersea Festival 2027. La tercera edición del evento ha quedado confirmada y próximamente se darán a conocer sus primeras novedades, así como la apertura de la venta de entradas a través de los canales oficiales del festival. Con ello, Undersea continúa consolidando su crecimiento y su posicionamiento como una de las propuestas experienciales más singulares del panorama nacional.