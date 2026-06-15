El Muelle Live disfruta de su primer "sold out": así fue el concierto de "La Reina del Flow" en Alicante
El recinto acoge a 8.500 personas que agotaron las entradas semanas antes de la actuación para disfrutar en directo de las canciones de la popular serie de televisión colombiana
La sorpresa de los conciertos en El Muelle Live ha llegado antes de lo esperado. La gira de La Reina del Flow, la popular serie televisiva colombiana, también disponible en Netflix, que gira alrededor de un grupo de jóvenes artistas buscando su hueco en la música urbana, desembarcó en España con una primera parada en Alicante que llevó a miles de seguidores a agotar las entradas en cuestión de horas el día de salida a la venta de las entradas.
Este fenómeno musical arrancaba así su tour más ambicioso hasta la fecha en nuestro país, sobre todo después del gran sabor de boca que dejaron el pasado año sus conciertos en Madrid y A Corula. Esta gira cuenta con la participación de Charly Flow (Carlos Torres) encabezando el insuperable cartel, al que también se suma Yoni Trejos (Jay Torres). Repiten María José Vargas, que interpreta a la joven Yeimi en la serie, Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/ Pez Koi), Juan Palau (Drama Key)) y Kevin Bury (Cris Vega).
Y el punto de partida tuvo lugar este sábado en Alicante en El Muelle Live, con sold out absoluto anunciado semanas antes de la cita y un público entregado que llevó el flow a orillas del Mediterráneo. Un total de 8.500 personas, lleno absoluto en el recinto ubicado junto al Puerto de Alicante, cantaron las canciones más populares de la serie y celebraron con sus protagonistas favoritos esta cita. Una asistencia intergeneracional reafirmó el poder de convocatoria de la producción televisiva de Caracol Televisión.
Tras este inicio, la producción estará recorriendo el país hasta el 17 de julio, donde llevará el show por Pamplona, Sevilla, Vigo, A Coruña, Tenerife, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria y Cádiz. La venta de entradas en Alicante supero cualquier tipo de estimación y desde la organización siguen preparando otras actuaciones como la de Pablo Alborán, el artista urbano Feid, Fontaines D.C., Loquillo, Sergio Dalma, Vanesa Martín, Pablo López o Raphael.
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