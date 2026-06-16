Carlos Blanco presenta en l'Alfàs del Pi su obra más reivindicativa sobre los presos sin causa

Vale más absolver a un culpable que condenar a un inocente. Si lees esta frase desde la rabia de quien no cumple su condena probablemente te parezca injusta, si la lees desde las atrocidades que puede experimentar un inocente encarcelado en una prisión de sudamérica durante meses, quizá no te parezca del todo mal. Esto es una de las inspiraciones y lo que da sentido al título Total, si mañana nos vamos, de Carlos Blanco. Esta nueva novela que se presenta el viernes 19 de junio a las 19:45 horas en la Casa de Cultura de L'alfàs del Pi es una historia basada en hechos reales sobre el infierno de quienes vivieron una dictadura.

Carlos Blanco presenta su nueva novela / Nuria Camps

Total, si mañana nos vamos no solo da título a la novela, es una frase que dice alguien al que lo que está a punto de hacer le importa poco y quien parece que no va a extrañar el lugar que dejará al acabar el día. Es lo que ocurre cuando estás preso y mañana termina tu tortura. Este sentimiento es lo que reivindica el autor en su obra, el sufrimiento de quienes, fruto de una dictadura, se han visto obligados a cumplir una condena que no les corresponde.

Carlos Blanco no solo es escritor, también es músico, cantautor, poeta...Una persona que es arte. La trama corre de la mano de cuatro músicos de apenas 18 años con una misión: recorrer el continente americano. La historia transcurre a finales de la década de los sesenta y de esos cuatro jóvenes, uno es Carlos. Él era la voz y la primera guitarra, pero sobre todo era El flaco. Debido a su apodo podemos asumir algo, y no solo que sea una persona delgada, sino que también hay un "Gordo", su amigo de la infancia Daniel, voz y segunda guitarra. Nelson Jaén, alias Watussi, es el tercero, dueño del bombo y voz. Al parecer había otro integrante de complexión delgada, pero no tanto como para que su apodo derivara de ello, este era Abel Ayala, El Pájaro, voz y guitarra.

Carlos Blanco duante un acto de música etnica / INFORMACIÓN

Al decir que la obra está basada en hechos reales no solo se refiere a las experiencias dentro del grupo de músicos, el título de la obra Total, si mañana nos vamos también hace referencia a los meses que pasó el autor en la cárcel por un delito que aún está por cometer, es decir, siendo inocente. Es una época sobre la que el escritor no quiso divulgar al principio de su carrera. No obstante, sí ha querido hacerlo más tarde y dar voz a quienes sufrieron la dictadura.

Carlos Blanco es un escritor hispano-uruguayo con un gran bagaje, tiene más de diez obras a su nombre y no parece que vaya a finalizar aquí. La sinopsis de la novela comienza con la frase "juro que, si algún día llegara a ser una personalidad con poder mediático, regresaré a Panamá y denunciaré el infierno que vivimos en la dictadura de 1969", Carlos no se queda corto de poder mediático, pues ha sido dos veces candidato a los Premios Príncipe de Asturias, es el fundador de los tres Museos de Música Étnica de España y es asesor científico de la ONG Proyecto Gran Simio.

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Este viernes 19 de junio se presenta en L'alfàs del Pi esta novela, la de los inocentes, de los culpados por si acaso y de los que han sufrido una dictadura.