Un casting busca figurantes en Alicante para una superproducción internacional de época: estos son los requisitos

La provincia de Alicante vuelve a ser objeto de un casting para participar en una gran producción cinematográfica. Según ha podido saber INFORMACIÓN, la cinta internacional The People of the Book, que inaugura el acuerdo de la productora británica Good Films con los estudios de Ciudad de la Luz, está buscando hombres y mujeres de todas las edades para participar como figurantes "en un proyecto audiovisual importante" que se está rodando en la provincia.

La convocatoria, impulsada por la empresa Modfie, busca figurantes para salir en la cinta basada en el bestseller homónimo de la ganadora del Premio Pulitzer Geraldine Brooks. El guion, firmado por el noruego Petter Skavlan, adapta la novela traducida al español como Los Guardianes del libro, que entrelaza dos líneas temporales: la historia de una conservadora de libros australiana que en 1996 analiza el manuscrito recuperado en el Sarajevo de la posguerra, y una serie de capítulos históricos que rastrean la Hagadá hacia atrás en el tiempo a través de siglos de persecución.

Un momento de la visita a uno de los platós de Ciudad de la Luz, donde se rueda "The People of the Book" / PILAR CORTES

En la cinta, si se sigue la idea original del libro, se pondrá el foco en varias épocas como la Barcelona de 1480, donde se crean las ilustraciones; la Venecia de 1609, donde un sacerdote católico la defiende de la Inquisición; la Viena de 1894, donde un médico judío la custodia en medio del antisemitismo creciente; y la Sarajevo de 1940 donde un bibliotecario musulmán la salva de los nazis. Por todo ello, la búsqueda de figurantes tiene unas normas básicas para atraer a personas con un físico determinado.

Qué se necesita para participar en el casting

La llamada de casting está dirigida a hombres y mujeres de todas las edades y en ella se especifica que los perfiles variados no necesitan experiencia previa para participar en la cinta como figurantes. No obstante, entre los requisitos figura la necesidad de tener disponibilidad para rodar tanto en Alicante como en Alcoy. No obstante, según especifica la agencia Modfie, los seleccionados contarán con transporte al rodaje, siendo necesaria una prueba de vestuario previa en Ciudad de la Luz.

"The People of the Book"arranca un convenio que llevará el rodaje de 20 películas a Ciudad de la Luz durante 10 años / Pilar Cortés

A nivel físico, y al tratarse de una producción de época, los encargados de seleccionar a los figurantes valorarán especialmente a los hombres que tengan un peinado clásico, con o sin barba. En el caso de las mujeres, no aceptarán a personas con mechas, tintes llamativos ni cortes de pelo modernos. Asimismo, tampoco se permitirán las uñas pintadas ni las uñas de gel o acrílicas. El casting presencial se realizará el miércoles 17 de junio en Alcoy, siendo necesaria una inscripción previa. en la página web www.modfie.com.

Fechas de rodaje en la provincia

Las fechas de rodaje se extienden hasta el mes de julio tanto en la Comunidad Valenciana como en municipios de la Región de Murcia. Según la localidad, la agencia proporciona en su página web una ficha online para poder aparecer en la película en cuatro categorías diferentes: figurantes, figurantes especiales, menores y bebés. El rodaje, que ya se puso en marcha en Ciudad de la Luz, utilizará hasta el 28 de junio los esteriores de Bocairent, La Vila Joiosa, Santa Pola, La Alcoraya, Villena y la terminal de ferry de Alicante.

Asimismo, a partir del 29 de junio se trasladará a Alcoy, donde estará rodándose hasta el 12 de julio de manera estimada. Después, la producción seguirá su camino en Cartagena, donde tiene previsto acabar el 17 de julio. Según expone la agencia, "el rodaje y la prueba de vestuario son remuneradas" y se da de alta en la seguridad social a todos los interesados. Es imprescindible contar con permiso de trabajo y documentación en regla, así como disponer de DNI en el caso de los menores de edad, para poder participar en el casting.