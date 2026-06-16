Un cineasta residente en Alicante convierte la vida de las personas en películas: así puedes tener tu propio guion cinematográfico

Un guionista residente en Alicante transforma la historia de personas de a pie en obras cinematográficas protegidas. Edgar Rocca es un guionista y director con más de una década de trayectoria profesional en cine y artes escénicas en su país, Venezuela, y tras un año y medio residiendo en Alicante, ha dado forma a un proyecto donde los clientes pueden tener un guion profesional sobre un momento de su vida que contará con la autoría compartida con el guionista y el registro oficial de la propiedad intelectual.

El proyecto Tu vida es cine nació con la idea de que la autoría cinematográfica debería dejar de ser exclusiva de la industria, siguiendo la premisa de François Truffaut de que "el cine del futuro se escribirá desde la intimidad". Con esto, el guionista venezolano entiende que cada vida contiene una estructura dramática, una identidad narrativa y un potencial cultural. Cualidades que hacen que pueda convertirse en una obra con valor patrimonial.

Edgar Rocca, con uno de los últimos guiones que ha escrito con su proyecto / Rafa Arjones

"Es un proyecto dirigido a personas corrientes que tienen la inquietud de contar su historia a través de un guion cinematográfico. La idea nace de mi propia trayectoria. Llevo más de diez años trabajando en el mundo del cine en Venezuela como guionista, director, productor y distribuidor. Cuando me mudé a Francia empecé a valorar mucho más mi trabajo como guionista, había escrito más de 2.000 páginas entre proyectos propios y encargos profesionales. Todo eso me llevó a reconocer que, por encima de todo, soy guionista", apunta a INFORMACIÓN.

La incógnita de un apellido como punto de partida

Las incógnitas que rodean su vida, como la necesidad de saber más de su pasado y de su apellido de origen italiano, llevaron a Edgar Rocca a pensar en dejar plasmado en un guion el legado de cualquier persona que precisase sus servicios. "Esa ausencia de memoria me hizo reflexionar. Pensé que muchas familias están perdiendo sus relatos porque nadie los registra. Lo mismo ocurre con culturas ancestrales cuando desaparecen sus tradiciones orales. Creo que todos tenemos derecho a conservar nuestras historias y transmitirlas", explica.

Así, a través de un proceso confidencial y estructurado, el proyecto Tu vida es cine transforma historias personales en guiones cinematográficos registrados y protegidos como propiedad intelectual. El servicio arranca con una entrevista entre el guionista y el cliente donde se ponen en común los aspectos que van a dar forma al guion. Puede ser tanto presencial, si la persona interesada vive o se acerca a Alicante, o por videollamada.

A partir de ahí se procederá a hacer una investigación y estructura dramática como paso previo a la estructura del guion. "En todo momento prevalece la libertad de creación del cliente y el trabajo se realizará con un acompañamiento progresivo del interesado con reuniones semanales", especifica Rocca. De esta manera, cada proyecto preserva la esencia de quien lo inspira y respeta su condición de autor principal, integrando el oficio narrativo con la visión personal del cliente.

El cineasta venezolano Edgar Rocca tras su entrevista en INFORMACIÓN / Rafa Arjones

El proceso del largometraje consta de 6 a 8 semanas y da como resultado una obra de cerca de noventa páginas. "Trabajo con una metodología que aprendí durante mi formación cinematográfica. El modelo estadounidense establece que un primer borrador de 90 páginas puede escribirse en 90 días, a razón de una página diaria. Con la experiencia aprendí a optimizar tiempos y actualmente puedo completar un largometraje en unas seis semanas de trabajo intenso".

Libertad de elección y creación de los clientes

Tras cuatro meses con este proyecto, Edgar Rocca ya ha dado forma a cuatro guiones, lo que equivale a uno por mes. No obstante, también ha tenido que desestimar algunos trabajos por incompatibilidad con el proyecto. "Hasta ahora, la mayoría son historias familiares o personales, aunque también he recibido propuestas de ficción pura, pero generalmente esas personas ya tienen conocimientos de escritura y lo que les falta es tiempo", explica.

Lo que más le interesa es la historia de la gente común, y ese trabajo le ha permitido cambiar el rumbo de algunas historias vitales de sus clientes. "Uno de ellos quiere contar la muerte impune de una familiar en Venezuela y construir a partir de ahí una historia donde exista la justicia que nunca llegó en la realidad. Ese tipo de proyectos tienen una enorme carga emocional y también sirven como forma de expresión y reparación personal", comenta en una entrevista con INFORMACIÓN.

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Una vez finalizado, entrega el guion literario, supervisado por el cliente en las diferentes fases del trabajo, con una coautoría y la libre distribución por parte del interesado. El autor de películas venezolanas como El peor hombre del mundo (2016), Infieles (2019) o Tres son multitud, cuatro es un desastre (2024) ha llegado a Alicante para transformar las vivencias de los alicantinos en cine. Toda la información del proyecto está en la página web www.tuvidaescine.es, así como el formulario para contactar con el autor y guionista.