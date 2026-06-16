La Diputación de Alicante apuesta por los artistas de la Vega Baja: esta es la nueva exposición coral que se podrá disfrutar durante un mes

La Diputación de Alicante se alía con el arte de la Vega Baja. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado este martes una nueva propuesta cultural a cargo del Club Big Arte de Bigastro, cuyas obras se podrán visitar hasta el próximo 16 de julio en el Palacio Provincial. Bajo el nombre Alicante, paisajes y tradiciones, esta muestra pretende dar respaldo al trabajo que desarrollan las asociaciones culturales de la provincia.

En la inauguración también ha estado presente la alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte, así como miembros de la asociación artística, encabezados por su presidente Evaristo Moya. En este sentido, el diputado ha felicitado al Club Big Arte por su trayectoria y por su capacidad para fomentar la creatividad y la participación cultural desde Bigastro, al tiempo que ha señalado que esta exposición "es una magnífica oportunidad para poner en valor nuestros paisajes, nuestras tradiciones y el talento de los artistas de la Vega Baja".

Un momento de la presentación de la exposición en el Palacio Provincial de Alicante / Diputación de Alicante

El colectivo de artistas Big Arte, fundado en Bigastro en 2003 por cuatro apasionados de la pintura y otras disciplinas, nació con el propósito de promover el interés por las diversas manifestaciones artísticas, tanto en el ámbito local como a nivel comarcal y provincial, manteniendo como esencia de su actividad el lema de Pintar entre amigos y pasarlo bien. Por todo ello, Navarro también ha destacado la importancia de "colectivos que contribuyen de forma decisiva a dinamizar la vida cultural de nuestros municipios y a acercar el arte a la ciudadanía".

Actualmente, la asociación cuenta con una veintena de miembros, incluyendo integrantes de otras localidades cercanas, y entre sus principales actividades destaca la organización de exposiciones colectivas. Asimismo, la entidad impulsa talleres impartidos por artistas profesionales y desarrolla otras iniciativas en colaboración con la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Bigastro, "institución cuyo apoyo ha sido fundamental desde el inicio del proyecto", como han coincidido en destacar sus miembros.

La asociación se caracteriza por la implicación y el entusiasmo de sus integrantes, valores que se reflejan en la creciente acogida de sus actividades y en su voluntad de continuar impulsando el desarrollo artístico y cultural de Bigastro y la comarca de la Vega Baja. De esta forma, Big Arte mantiene además un importante compromiso social, colaborando con asociaciones benéficas locales mediante exposiciones solidarias cuya recaudación se destina a fines asistenciales.

La inauguración de Alicante, paisajes y tradiciones ha contado con la presencia de algunos de los integrantes de Big Arte como Charo Cabello, Iris Alcaina, Justi Sánchez, Pedro Marcos, Antonio Fernández, Encarna García, Ed Hennekens, Nicole Hennekens, Joaquín Vegara, Eli Gálvez, Ana Segura, Pilar García, Andrea Villanueva y Olga Navarro. Todos los alicantinos interesados en asistir a la exposición, podrán visitarla hasta el próximo 16 de julio.