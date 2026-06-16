El Gobierno inyecta casi 20 millones de euros a la productora Good Films para afianzar su alianza con Ciudad de la Luz

Una inyección monetaria que favorece el futuro a largo plazo de Ciudad de la Luz. El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), a invertir un total de 19,8 millones de euros en la compañía Good Films Studios Spain, para establecer en Alicante "un estudio de producción de cine independiente" que aborde proyectos internacionales de gran envergadura.

Esta inversión, que se enmarca dentro de una operación de colaboración público-privada que suma un total de 40,5 millones de euros, permitirá no solo producir títulos competitivos a nivel global con sede en los estudios de Ciudad de la Luz, sino también retener propiedad intelectual nacional y acceder a mercados internacionales a través del conocimiento de mercado y la experiencia de sus fundadores. Esta corporación británica se encuentra rodando actualmente su primera película en Alicante, The People of the Book.

Juan Carlos Gonzálvez, director general de la productora, en un momento de la presentación de la estrategia en Ciudad de la Luz / PILAR CORTES

El pasado 1 de junio se hizo oficial que el complejo cinematográfico había cerrado un acuerdo con Good Films Studios que garantizaba, entre otras cuestiones, la presencia durante los próximos diez años en Alicante de la productora, con la intención de rodar dos producciones anuales en sus estudios. Cada una de estas películas, según se especificó durante una atención a los medios de comunicación, contaría con un presupuesto de entre 18 y 24 millones de euros, en función de las necesidades de producción.

Además, esto se suma al "impulso estratégico al sector audiovisual valenciano" que anunció el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, al inyectar cinco millones de euros para el rodaje del nuevo live action de la compañía Disney, una versión en carne y hueso de la película de Enredados y que también cuenta con varias localizaciones en la provincia y, más concretamente, en Ciudad de la Luz.

Uno de los escenarios de la película "The People of the Book" en Ciudad de la Luz / PILAR CORTES

Origen de la productora británica Good Films

La productora Good Films es una corporación británica nacida en el año 2007 con una trayectoria cinematográfica consolidada que apuesta por el sector audiovisual español a través del apoyo financiero de Orogen, vehículo de capital canadiense y estadounidense especializado en cine. La nueva compañía nacida a partir de ahí, Good Films Studios Spain, se ubica en los estudios de la Ciudad de la Luz de Alicante, lo que busca generar un efecto de atracción audiovisual que permita incentivar el empleo local, el desarrollo de planes de formación y la atracción de talento cualificado.

El proyecto prevé generar unas cifras cercanas a los 215 millones de euros de inversión directa en España en sus primeros cinco años, así como otros 390 millones derivados de efectos indirectos y multiplicadores sectoriales. La actividad productiva movilizará un amplio ecosistema de profesionales técnicos, artísticos y empresas auxiliares, incluyendo servicios de producción, postproducción, logística, transporte, decorados y servicios creativos digitales, así como la capacitación de nuevos profesionales.

Un momento de la atención a medios de comunicación de Good Films en Alicante / PILAR CORTES

El equipo que integra la compañía consta de dilatada experiencia en la producción cinematográfica independiente internacional, lo que permite a Good Films Studios Spain integrarse plenamente en la cadena de valor audiovisual a través del desarrollo, estructuración financiera, producción y explotación de largometrajes fuera de nuestras fronteras. Asimismo, la residencia de la empresa en el complejo audiovisual alicantino se ha estipulado inicialmente en 10 años, donde se estima que se realizarán dos proyectos anuales, es decir, 20 películas en total.

Esta sociedad busca posicionarse en el segmento de cine independiente de presupuesto medio-alto, con proyectos comprendidos entre 17 y 25 millones de euros, un rango que permite articular esquemas financieros híbridos y asegurar una adecuada proyección en mercados y plataformas internacionales. Esta inversión se enmarca en la segunda fase del Plan Spain Audiovisual Hub, una iniciativa que forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.

Esta acción está liderada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA). Junto al Spain Audiovisual Hub, la SETT gestiona dos instrumentos financieros más para potenciar el ecosistema empresarial tecnológico: PERTE Chip, dedicado a la microelectrónica y los semiconductores, y Next Tech, que incentiva la inversión privada y mejora el acceso a la financiación en los sectores estratégicos españoles vinculados a la transformación digital.