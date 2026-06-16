Así se llamará el primer centro de adultos con nombre de mujer en Alicante

El Centro Público de Formación para Personas Adultas (CPFPA) ubicado en la calle Capitán Segarra ha recibido este martes 16 de junio el nombre de la artista alicantina Juana Francés en un acto al que han asistido las concejalas de Educación, Mari Carmen de España, y Cultura, Nayma Beldjilali, además de la inspectora de la conselleria de Educación, Ester Álvarez, la sobrina de la artista, Isabel Francés, la experta Natalia Molinos y miembros del profesorado y alumnado del centro.

Las dos ediles han coincidido en resaltar “la relevancia internacional de la pintora alicantina, considerada una de las voces más destacadas del arte abstracto español del siglo XX, que al dar su nombre al centro de formación para personas adultas, recibe un nuevo y merecido homenaje en Alicante, la ciudad en la que nació”.

Juana Francés, una pintora alicantina internacional / INFORMACIÓN

Este centro de formación para personas adultas, hasta ahora llamado Paulo Freire, es el más grande de Alicante en cuanto al número de alumnos y también el más antiguo. Con este cambio de denominación, el CPFPA Juana Francés se convierte en el primer centro de adultos con nombre de mujer de la ciudad. Más de un 70% del alumnado de esta recién rebautizada escuela es mujer.

Se trata de un centro educativo que acoge adultos de más de 30 nacionalidades diferentes que estudian desde la primaria hasta el acceso a la universidad y que es un referente en integración en el centro de Alicante.

Pionera del informalismo abstracto

Juana Concepción Francés de la Campa (Alicante, 1924 - Madrid, 1990) es una de las artistas más contundentes del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX, pionera del informalismo abstracto y única mujer del emblemático grupo El Paso. Fue reconocida por la crítica desde su etapa inicial figurativa hasta el final de su trayectoria, pero fue olvidada por la historiografía del arte.

En los últimos años su figura se ha reivindicado con fuerza, afirmando su calidad y pertinencia, y el MACA ha profundizado con dos exposiciones y actividades que reconocen su importancia en el mundo del arte. Además, el MACA ha recibido en depósito quince obras de Juana Francés y la donación de un importante conjunto de documentación para su estudio.

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Con motivo del centenario de su nacimiento, Correos dedicó un sello como homenaje a la artista que recorre España con 70.000 impresiones. En noviembre de 2024 el Ayuntamiento colocó una placa que conmemora el centenario de su nacimiento en la Plaza del Ayuntamiento. A todo ello se sumaron exposiciones sobre la artista en el Centro Niemeyer y en el IVAM.