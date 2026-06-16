Modigliani, Chagall, Balenciaga o Sorolla, entre las exposiciones del futuro Museo Internacional de Las Cigarreras

Mecenazgo y coleccionismo en la Casa de Alba, Modigliani y sus amigos, Balenciaga y el arte, Obras maestras del BarrocoChagall y el Mediterráneo y Sorolla a través de la luz serán las primeras exposiciones que acogerá el futuro Museo Internacional de Las Cigarreras de Alicante, que prevé abrir sus puertas a finales de este año en la antigua Casa de la Misericordia, junto al actual centro de cultura contemporánea de Las Cigarreras.

Así se contempla en la convocatoria de procedimiento negociado sin publicidad aprobado en la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante este martes, para la contratación directa por 3.761.000 euros, del "servicio de comisariado, diseño, producción y montaje" de seis exposiciones temporales para los próximos tres años, que prevé concluir en el segundo semestre de 2029.

La contratación se adjudica a la mercantil Light Art Exhibitions, con sede en Madrid y experta en exposiciones inmersivas como la citada de Sorolla, expuesta en el Palacio Real de Madrid y en la Fundación Bancaja de València, entre otras, "al ser la única, según se justifica en la memoria del órgano gestor, que puede prestar el servicio y fijar con la misma el precio del contrato".

Exposición Sorolla a través de la luz, coproducida por Ligth Art Exhibitions en València / Fernando Bustamante

Este gasto plurianual, desglosado por años, quedaría de la siguiente manera: 552.656 euros en el año 2026, 1.181.652 euros en 2027, 1.397.683 euros en 2028 y 630.034 euros en 2029.

Alejado del presupuesto del MACA

Unas cifras nada desdeñables, si se tiene en cuenta que el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) -el único de la provincia que figura en el mapa nacional del Observatorio de Cultura- cuenta con un exiguo presupuesto del Ayuntamiento de Alicante de 160.000 euros para este ejercicio y aguarda paciente desde hace años su proyecto de ampliación.

La empresa cuenta "con los permisos y compromisos de los propietarios de las colecciones" y presenta un proyecto de exposiciones exclusivo ideado específicamente para esta sala expositiva, según consta en el informe, que indica que la de Light Art Exhibitions es "una propuesta artística de gran formato, de alta calidad y originalidad, que solo puede ser realizada por la misma, contribuyendo así a elevar el prestigio de la sala de exposiciones de nueva creación de la Casa de la Misericordia, en lo que a programación expositiva se refiere".

El Ayuntamiento, además, ya ha adjudicado el contrato para redactar el proyecto de ejecución y las obras de adecuación de espacios expositivos en este complejo cultural, concedido a la empresa Abala Infraestructuras por 1,18 millones de euros.

"Un antes y un después" para Alicante

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha manifestado que la puesta en marcha del Museo Internacional de Exposiciones Temporales de Las Cigarreras "va a suponer un antes y un después para la vida cultural de Alicante". "Las exposiciones son de una calidad impresionante y alicantinos y visitantes van a poder disfrutarlas en un edificio histórico recién reformado", que se va a convertir, a su juicio, en un "punto de referencia esencial para el eje Alicante Nuevo Centro que estamos desarrollando".