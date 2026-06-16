À Punt emitirá en directo tres corridas de la Feria de Hogueras

À Punt mantiene su apuesta por la difusión de la fiesta taurina y su compromiso con las grandes citas de la temporada tras la respuesta de las audiencias. En esta ocasión, la televisión pública valenciana ofrecerá una cobertura excepcional de la Feria de Hogueras de Alicante con la retransmisión en directo de tres festejos del abono de San Juan.

Será la novillada que abrirá la feria este viernes 19 de junio, la corrida del domingo 21 de junio con la presencia de nombres que encabezan una nueva revolución del escalafón, entre ellos el valenciano Samuel Navalón, y se cerrará con el festejo de rejones del día 27.

Mario Vilau / À Punt

Los carteles que protagonizan las retransmisiones

Viernes 19 de junio (19:00 h): Novillos de la ganadería de Talavante para los jóvenes espadas Mario Vilau, Olga Casado y Javier Cuartero.

Domingo 21 de junio (20:00 h): Toros de Puerto de San Lorenzo para Víctor Hernández, Samuel Navalón y Marco Pérez.

Sábado 27 de junio (19:00 h): Corrida de rejones. Toros de Fermín Bohórquez para Andy Cartagena, Diego Ventura y Duarte Fernandes.

Plaza de Toros de Alicante / INFORMACIÓN

El público de la Comunidad Valenciana podrá ver en estos festejos a los nuevos valores de la tauromaquia que están dando mucho que hablar en la actualidad, como Víctor Hernández, Marco Pérez o el valenciano y triunfador de las Fallas, Samuel Navalón. En el apartado del rejoneo estarán presentes la máxima figura Diego Ventura y el rejoneador benidormense Andy Cartagena. La presencia de toreros de la tierra la completa el novillero alicantino Javier Cuartero.

Las retransmisiones estarán conducidas por el periodista y presentador de La plaça, Jorge Casals, quien estará acompañado en los comentarios por el torero valenciano Manolo Carrión y por el rejoneador Pablo Donat en el festejo de rejones, mientras que la periodista Marta García recogerá las impresiones de los protagonistas a pie de callejón de manera inmediata.