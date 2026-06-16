Estos son los nuevos talleres del museo de la UA que tratan temas como la identidad o la violencia machista

Los Talleres Didácticos del Museo de la Universidad de Alicante (MUA), organizados desde el Área de Didáctica de la pinacoteca universitaria, han congregado la participación de 2.258 estudiantes de 40 centros educativos de la provincia de Alicante en las distintas sesiones de los talleres Triálogos y Mulier 2026, dentro de una iniciativa que pretende acercar el arte contemporáneo a los escolares.

Mediante la observación, el diálogo, la creatividad y la reflexión, el alumnado participante ha explorado temas como “las múltiples conexiones entre las obras de arte, la identidad o la búsqueda de la igualdad entre hombres y mujeres”, explican desde el MUA.

85 participantes han sido premiados / INFORMACIÓN

En total se han celebrado 92 sesiones de taller y se han seleccionado y premiado a 85 participantes (30 de Educación Infantil y Primaria y 55 de Secundaria y Bachillerato) que destacaron por su “originalidad, sensibilidad e imaginación”, concretan. La entrega de premios se celebró el pasado 6 de junio.

Desde el MUA agradecen a “profesorado, alumnado en prácticas y, especialmente, a todos los niños, niñas y jóvenes participantes por hacer posible una nueva edición de este proyecto educativo que sigue enriqueciéndose año tras año”.

En concreto, los talleres se desarrollaron en el marco de las exposiciones de los proyectos de la 16ª Convocatoria Bienal de Artes Visuales mulier, mulieris y Triálogos. Conversaciones a tres voces en la Colección del MUA, con los títulos de Mulier 2026 y Triálogos, vinculados respectivamente a las muestras.

Muchos talleres buscan la reflexión sobre la igualdad e identidad / INFORMACIÓN

En busca de una sociedad justa

Este taller didáctico Mulier 2026 invitaba al alumnado de secundaria y bachillerato a reflexionar sobre la igualdad, la identidad femenina y el papel de las mujeres en la sociedad. A través de la visita a la muestra y de la creación de collages, los participantes “exploraron cuestiones como los estereotipos de género, la violencia machista, la maternidad o el reconocimiento de mujeres que han contribuido a transformar nuestra historia”, explican desde la organización. Con ello, crearon una propuesta que “fomenta el respeto, la reflexión crítica y el compromiso en pos de una sociedad más justa e igualitaria”, detallan.

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Por su parte, el taller Triálogos proponía al alumnado desde infantil a 2º de bachillerato un juego de observación y creatividad basado en las relaciones que pueden establecerse entre distintas obras de arte. Tras recorrer la muestra, los participantes “experimentaron con lenguajes figurativos y abstractos para crear su propio triálogo artístico”, subrayan desde el Área de Didáctica del MUA. “Logramos una actividad que les permitió descubrir que una misma idea puede expresarse de muchas formas y que cada mirada aporta nuevas interpretaciones y significados”, matizan.