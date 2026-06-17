Enrique, Premio ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas por su trayectoria

Ha plasmado con humor la realidad más cercana en unas 15.000 viñetas -más o menos, porque no lleva la cuenta- pero Enrique Pérez Penedo (Enrique) conoce perfectamente la fecha en la que publicó la primera en las páginas de INFORMACIÓN, el 28 de septiembre de 1972, por lo que en breve cumplirá 54 años en este diario como dibujante, o dibujaero, como a él le gusta definirse. Por estas más de cinco décadas dedicadas al humor gráfico ha resultado merecedor del Premio "Elgar" de Viñetas Periodísticas, que concede la Asociación de la Prensa de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara.

Chiste Anuario APA 2025 / Enrique

Enrique recibirá el galardón en la categoría de Trayectoria Profesional -dotado con 5.000 euros- el próximo 22 de junio en La Térmica de Málaga, junto al también premiado José Manuel Álvarez Crespo (Napi), en la modalidad de Mejor Viñeta Periodística 2025, por su obra El filtrador, publicada el 14 de mayo en el Diari de Tarragona.

El dibujante alicantino, que recientemente ha sido galardonado con el Premio de Humor Gráfico Lorenzo Goñi por su obra Alexa y el chorro, valora con "mucho cariño" este nuevo reconocimiento "porque no es un premio al que te presentas tú, sino que a mí me apuntaron desde la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante cuando cumplí cincuenta años como dibujante y no me lo dieron. Otros años se lo dieron a Idígoras o El Roto y este año han decidido dármelo a mí".

Posible avería / Enrique

En esta séptima edición se han presentado 60 trabajos procedentes de distintos puntos de España. El jurado ha estado integrado por Sandra Barrionuevo, periodista del Teatro Cánovas y vocal de la Asociación de la Prensa de Málaga; Juan Alberto Soler, pintor y restaurador del Museo Thyssen, en representación de la Fundación Manuel Alcántara; Óscar Álvarez, responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales Andalucía de CaixaBank; Pedro Bosquet, director general de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga; David Pintor y Carlos López (Pinto & Chinto), ganadores de la pasada edición en la categoría Mejor Viñeta; y Pachi Idígoras, ganador de la II edición de los Premios "Elgar" en la categoría Trayectoria Profesional.

Enrique, toda una vida entre viñetas

Periodista, dibujante y actual vicepresidente de FECO España (Federation of Cartoonists Organisation), Enrique publica de forma ininterrumpida desde 1972 en el diario INFORMACIÓN, una constancia que lo convierte en una de las firmas más longevas y reconocibles de la viñeta periodística española.

Bienestar / Enrique

A lo largo de su trayectoria ha colaborado con numerosos medios y publicaciones nacionales y provinciales, entre ellos El Batracio Amarillo, Marca y la Hoja del Lunes de Alicante, y ha desarrollado una intensa actividad cultural y divulgativa vinculada al humor gráfico. Además, ha protagonizado numerosas exposiciones individuales y su trabajo ha sido distinguido, desde 1973, con decenas de premios nacionales e internacionales obtenidos en España, Italia y Japón. Entre ellos figuran varios primeros premios en las Olimpiadas Internacionales del Humor de Valencia, así como reconocimientos recientes como el Premio Libertad de Expresión de la Asociación de la Prensa de Alicante y el Premio Lorenzo Goñi, de Jaén.

El jurado ha destacado especialmente su capacidad para mantener durante más de medio siglo una mirada crítica y comprometida sobre los acontecimientos de cada momento, así como su contribución a consolidar la viñeta periodística como una herramienta de información, opinión y reflexión social.