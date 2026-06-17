El Festival de Cine de Sax celebra sus 20 años con novedades y un homenaje a Sonia Almarcha

El Festival de Cine de Sax cumple 20 años y lo celebra del 5 al 11 de julio con novedades y acciones especiales por el aniversario y un premio a la trayectoria de la actriz alicantina Sonia Almarcha, natural de Pinoso y protagonista de películas de reciente estreno como Yo no moriré de amor y A la cara.

Con un cartel que incluye en su imagen a algunas de las personalidades del mundo del cine que han pasado por Sax en estas dos décadas, el festival proyectará un total de 33 cortometrajes en sección oficial, nueve de ellos para público infantil y juvenil, y por primera vez crea una categoría para trabajos realizados con inteligencia artificial, que competirán en el certamen pero no tendrán dotación económica. También se ha ampliado la duración de los cortometrajes a concurso hasta 59 minutos.

Con motivo del 20 aniversario, se inaugurará una exposición conmemorativa que reunirá los carteles, programas, artículos de prensa y objetos destacados de las diecinueve ediciones anteriores y el festival se abrirá el 5 de julio con el pase de una película especial: Moros y Cristianos en Sax (1926) de Joan Andreu Moragas, la primera rodada en la localidad, conservada y restaurada, que cumple cien años.

Cartel de la 20 edición del Festival de Cine de Sax, ilustrado por Carles Esquembre / INFORMACIÓN

La proyección de cortometrajes a competición se desarrollará al aire libre en la Casa Alberto Sols, entre el 6 y el 9 de julio a las 21.50 horas, con entrada libre y la presencia de directores de cortos como Enrique Vasalo, Álvaro G. Company, Meka Ribera, Mario Hernández, Jandro, Rubén Guindo y Álex Rey.

A su vez, habrá un visionado especial de la película A salto de mata, de Carlos Escolano, que adapta el libro de diarios del poeta oriolano José Luis Zerón, el 10 de julio, y ese mismo día se presenta el nuevo libro de Miguel Herrero, Dirección y producción de festivales de cine, con prólogo de Antonio Sempere.

Almarcha y Jandro en la gala de clausura

La gala de clausura, el sábado 11 de julio, será presentada por el cómico, mago y cineasta Jandro y en ella se concederán los premios a las películas ganadoras y se presentará el mejor proyecto de largometraje, Mutis, de Pol Diggler. El festival entregará el premio a la trayectoria de Sonia Almarcha, una de las actrices más sólidas, versátiles y solicitadas del cine español. Se da la circunstancia de que Almarcha y el director de cine alicantino Javier Marco -con quien ha trabajado en A la cara, tanto en el corto como en el largo- se conocieron hace años en una edición del festival de cine sajeño. Marco, además, es el cineasta más premiado en el certamen con seis galardones.

El reconocimiento a la actriz alicantina llegó con La soledad, de Jaime Rosales, con el que obtuvo el Premio de la Unión de Actores a la Mejor Actriz Revelación. A partir de ese momento se consolidó como una presencia habitual en algunas de las producciones más destacadas: Amador de Fernando León de Aranoa; El reino, de Rodrigo Sorogoyen; La inocencia, de Lucía Alemany; y especialmente El buen patrón, donde su interpretación le valió una nominación al Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto, así como el Premio de la Unión de Actores a la Mejor Actriz Secundaria de Cine.

Recientemente ha actuado en películas tan destacadas como Marco de Aitor Arregi y Jon Garaño o Yo no moriré de amor de Marta Matute. En televisión ha participado en series como: Amar es para siempre, Vis a Vis, El Ministerio del Tiempo, Crematorio, Génesis o La ley del mar.