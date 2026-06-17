Música de Brahms y Schumann en la Ermita de San Felip Neri de Novelda: cómo conseguir las entradas

Tres de los intérpretes más respetados del panorama musical nacional se dan cita en Novelda. El violinista malagueño Jesús Reina, el violonchelista vasco David Apellániz y el pianista alicantino Carlos Santo ofrecen un concierto el próximo sábado 20 de junio a las 22.30 horas en el patio de la Ermita barroca de Sant Felip de Novelda. Bajo el título El último poema, el programa ofrece tríos de Smetana y Brahms, así como dúos de Schumann, narrando una historia musical que gira en torno al amor y la pérdida.

El violinista Jesús Reina se ha presentado en salas como Wigmore Hall y Royal Festival Hall de Londres, Carnegie Hall de Nueva York, Miami Festival, National Arts Centre de Ottawa, Filarmónica de San Petersburgo, Music at Menlo Festival de California, Auditorio Nacional de Madrid o Palau de la Música de Barcelona. Asimismo, ha actuado como solista junto a la Orquesta Filarmónica del Teatro Mariinsky, Munich Kammerorchester, Orquesta Sinfónica de Yucatán o la Orquesta Sinfónica de Barcelona, invitado por directores como Valery Gergiev, Pinchas Zukerman, Manuel Hernández Silva, entre otros.

Ha compartido escenario junto a Guy Braunstein, Paul Neubauer, Judith Jáuregui, Josu de Solaun, Øyvind Gimse, Amanda Forsyth o Kyril Zlotnikov y recientemente actuó en los Premios Princesa de Asturias homenajeando a Ennio Morricone y John Williams. Su labor con la ciudad de Málaga le ha otorgado la Medalla de Honor y el Premio Puerta de Andalucía. A los 8 años fue invitado a estudiar con Yehudi Menuhin, ingresó posteriormente en la Escuela Reina Sofía bajo la tutela de José Luis García Asensio y finalizó sus estudios en la Indiana University con Mauricio Fuks y la Manhattan School of Music con Pinchas Zukerman.

Cartel oficial del concierto que se realizará este sábado 20 de junio en la ermita de Sant Felip Neri / INFORMACIÓN

Por su parte, el violonchelista David Apellániz, nacido en el País Vasco, es considerado uno de los mejores violonchelistas internacionales. Solista habitual en orquestas como Minsk Symphony Orchestra, Bohuslav Martinu Philarmonic Orchestra, Orquesta Gulbenkian de Lisboa, Ensemble National de Lyon, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta de Extremadura, Orquesta de Córdoba, Orquesta Nacional de Honduras, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia, Orquesta Sinfónica de Barcelona, Orquesta Ciudad de Granada o la Filarmónica de Málaga, ha actuado en salas como el Konzerthaus de Berlín, Mozarteum de Salzburgo, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Teatro de la Maestranza de Sevilla o el Palacio de Festivales de Santander.

En su trayectoria, también ha sido invitado por festivales como el Festival de Salzburgo, Lyon, Nice, Caracas, Granada y San Sebastian, tiene un inmenso catálogo de grabaciones junto a sellos como Naxos o Sony, calificadas por la crítica como excelentes. Colabora habitualmente con artistas de la talla del Cuarteto Casals, N. Chumachenco, G. Caussé, Rainer Schmidt, A. Meunier, D. Masson o Paul McCreesh. Es Catedrático en el Conservatorio de Murcia.

Y por último se encuentra el pianista Carlos Santo, natal de Novelda, que es reconocido como uno de los pianistas más destacados de su generación y se ha presentado en Alemania, Austria, EE.UU, Estonia, Holanda, Inglaterra, Italia, Portugal, República Checa, Ucrania y la mayoría de ciudades españolas, en escenarios como el Musikverein y Konzerthaus de Viena, Royal Albert Hall de Londres, Miami International Piano Festival, Chopin Festival de República Checa, Schumann-Fest de Zwickau, Caruth Auditorium de Dallas, Sumy Philharmonic Society, Alion-Baltic Festival, Monferrato Festival, Real Academia de Bellas Artes de Madrid, Palau de la Música de Valencia o la Sociedad de Conciertos de Alicante.

Ha actuado con orquestas como la ADDA Simfònica, Kiev Soloists Symphony Orchestra, Sumy Philharmonic Orchestra o la Meadows Symphony Orchestra, invitado por directores como Josep Vicent, Mikhail Vandalovsky, Paul Phillips, Roman Hominich, entre otros. Su amor por la música de cámara le ha llevado a compartir escenario con Iván Klánsky, Josu de Solaun, Adolfo Gutiérrez Arenas, Anna Nilsen, Alberto Acuña, Rumen Cvetkov, Ara Malikian, Esther Abrami, entre otros. Recientemente ha grabado la integral de Partitas de Bach, bajo el prestigioso sello IBS Classical. Artista inquieto y emprendedor, es director artístico y musical del Festival Internacional de Música de Novelda y la Mediterranean Chamber Orchestra. Su compromiso con la cultura le ha valido el premio Óscar Esplá.

Así se pueden comprar las entradas

Las entradas se pueden adquirir online en la web oficial www.noveldamusicfestival.com o a través de www.giglon.com, por teléfono o WhatsApp llamando al 633 34 82 98, o de forma física en los establecimientos Librería Hamelín, Pardo Jordán Fotografía, Floristería Eva y El Escaparate, en Novelda. También se pueden adquirir las entradas en taquilla, una hora antes del concierto. El precio de las entradas es de oscila entre los 15 y 25 euros, con descuento del 50% para menores de 30 años acreditados.

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Asimismo, el próximo concierto del festival tendrá lugar el viernes 31 de julio en la Casa Natalicia de Jorge Juan, en Novelda, a cargo de la Mediterranean Chamber Orchestra con Carlos Santo como director titular. Bajo el nombre El sonido de la tierra, este recital contará con obras de Bach, Mozart, Beethoven, Grieg y Bartók. Está dentro, asimismo, de una temporada 25/26 que incluye grandes artistas internacionales como el Guarneri Trio Prague, Josu de Solaun, Abraham Cupeiro, Jesús Reina, Alberto Acuña, Vicente Chuliá, Melos Piano Trio, Teresa Albero, Jesús Mª Gómez o David Apellániz.