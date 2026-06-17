La Universidad de Alicante participará en una exposición inmersiva en memoria de las personas que sufrieron lepra en España

La Universidad de Alicante colabora en la exposición Fontilles. La ciudad escondida, una propuesta inmersiva e interactiva que abre sus puertas el próximo 18 de junio en el Pavelló de la Mare de Déu del Carme del Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona, donde podrá visitarse hasta el 1 de noviembre de 2026.

La muestra inicia en Barcelona su primera itinerancia y recupera la memoria de las personas que vivieron el aislamiento vinculado a la lepra en España durante el siglo XX. El recorrido expositivo reconstruye el trayecto que realizaron los veinte últimos habitantes del Hospital de San Lázaro de Horta cuando fueron trasladados al Sanatorio San Francisco de Borja de Fontilles, en la Marina Alta, tras el cierre definitivo de Can Masdeu en enero de 1961.

La obra tendrá lugar en el Sant Palau de Barcelona / INFORMACIÓN

El proyecto expositivo cuenta con la participación como comisario de Antonio García Belmar, profesor titular de Historia de la Ciencia de la Universidad de Alicante, que comparte esta labor junto a Imma Mengual e Inés Antón Dayas. Actualmente, es profesor titular en la Universidad de Alicante, donde dirige el Máster Interuniversitario de Historia de la Ciencia y Comunicación Científica.

Además, dirige el proyecto Fontilles y la lepra en España, financiado por la Sasakawa Health Foundation, una iniciativa orientada a recuperar, preservar y difundir el patrimonio documental e histórico vinculado a Fontilles. Una parte significativa de los materiales reunidos gracias a este trabajo se encuentra accesible a través del portal homónimo alojado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

El sonido como recurso narrativo

La exposición presenta una amplia selección de objetos, imágenes, documentos y testimonios orales recuperados gracias al trabajo desarrollado conjuntamente por la Universidad de Alicante y la Fundación Fontilles. El diseño expositivo incorpora de forma fiel las voces y relatos recogidos durante la elaboración del libro Éramos todos iguales. Relatos de vida en torno a la lepra y propone una experiencia inmersiva que permite al visitante recorrer espacios de vida, trabajo y convivencia.

En esta itinerancia, la muestra incorpora además materiales procedentes del Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau que documentan la vida de los habitantes de Can Masdeu y su traslado posterior a Fontilles.

El sonido será un elemento clave en la exposición / INFORMACIÓN

Uno de los elementos más singulares de esta nueva versión expositiva es la incorporación del sonido como recurso narrativo. Las voces de quienes vivieron aquella experiencia acompañan al visitante junto con registros que evocan el papel que desempeñaron las pequeñas radios personales que llegaron a Fontilles con la denominada “colonia catalana”, una ventana al exterior que permitió romper décadas de aislamiento informativo.

Más allá de la recuperación histórica, Fontilles. La ciudad escondida invita a reflexionar sobre los mecanismos sociales que generan estigma y exclusión y propone una mirada al pasado para comprender mejor los desafíos contemporáneos relacionados con la diferencia, el rechazo y la convivencia.

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La exposición está organizada por el Vicerectorat de Cultura, Esports i Societat de la Universitat de València, la Fundació Fontilles y la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Participan como entidades prestadoras la Fundación Fontilles, el Arxiu de la Diputació d’Alacant, la Filmoteca Valenciana (IVC) y el Arxiu Històric de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El diseño expositivo ha sido realizado por Ortogràfic.