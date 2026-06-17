Estos son los artistas de talla internacional que se suman a la programación de El Muelle Live en Alicante

Pablo López, Feid, M-Clan, David Otero, Marlena y Hey Kid protagonizarán algunas de las nuevas citas que tendrán lugar en El Muelle Live ubicado en el Puerto de Alicante, consolidando una programación que combina artistas consagrados, nuevas figuras del panorama nacional y grandes referentes internacionales.

Entre las nuevas confirmaciones destaca la presencia de Pablo López, que llegará el próximo 13 de septiembre con su nueva gira El niño del espacio. El artista malagueño presentará en directo las canciones de su esperado nuevo trabajo, además de repasar algunos de los temas más emblemáticos de una trayectoria que lo ha convertido en uno de los nombres más reconocidos y seguidos de la música española contemporánea.

Pablo López llega a Alicante este verano / INFORMACIÓN

La programación incorporará también una de las grandes citas del verano con la actuación de Feid el próximo 24 de julio. El artista colombiano aterrizará en Alicante con Falxo Tour, una gira que reúne sobre el escenario las dos facetas artísticas que han impulsado su proyección internacional.

Considerado actualmente uno de los principales referentes de la música urbana y el reguetón a nivel global, Feid ofrecerá un espectáculo concebido para recorrer los grandes éxitos que han marcado su carrera y que acumulan millones de reproducciones en todo el mundo.

Un referente de música urbana y pop / INFORMACIÓN

El 27 de agosto, bajo el paraguas de Atardeceres del Muelle, será el turno de una noche especialmente dedicada al pop nacional, con la participación de David Otero, Marlena y Hey Kid. Tres propuestas que representan distintas generaciones y sensibilidades dentro de la música española actual compartirán escenario en una velada que reunirá experiencia, nuevos sonidos y algunas de las canciones más reconocibles del panorama reciente.

David Otero llegará a Alicante inmerso en la presentación de Inteligencia Natural, un trabajo que mantiene la esencia de una trayectoria iniciada hace más de dos décadas y que continúa evolucionando con nuevos proyectos.

Por su parte, Marlena, el dúo formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, presentará la gira Pies sin plomo, mientras que Hey Kid acercará al público alicantino las canciones de A nuevos lugares juntos otra vez, gira con la que sigue consolidándose como una de las voces emergentes con mayor crecimiento del panorama nacional.

M-Clan celebrará su 30 Aniversario el próximo 25 de septiembre en El Muelle Live / INFORMACIÓN

Otra de las incorporaciones destacadas será la de M-Clan, que actuará el 25 de septiembre en el marco de la celebración de su 30º aniversario. La banda liderada por Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez regresará a los escenarios para conmemorar tres décadas de trayectoria con un repertorio que repasará algunos de los temas más representativos de la historia del rock español de las últimas décadas.

Su presencia en El Muelle Live supondrá una de las citas más especiales de esta temporada, coincidiendo con un año especialmente significativo para la formación.

El Muelle Live, un recinto frente al Mediterráneo

Situado en el Puerto de Alicante, El Muelle Live se ha consolidado como uno de los espacios de referencia para la celebración de conciertos y eventos culturales al aire libre en la ciudad. Su ubicación junto al Mediterráneo y su propuesta de ocio, música y gastronomía han contribuido a convertir el recinto en uno de los enclaves más singulares de la ciudad. La experiencia se complementa con El Muelle Box, la zona gastronómica del recinto, que reúne diferentes propuestas culinarias y espacios de restauración para acompañar la programación musical.

El Muelle Live cuenta con una gran oferta gastronómica / INFORMACIÓN

Con estas nuevas incorporaciones, El Muelle Live continúa reforzando una temporada que reúne artistas de estilos diversos y públicos diferentes, en una propuesta con una programación amplia y plural. Toda la programación actualizada y la venta de entradas para los diferentes eventos están disponibles en la web oficial www.elmuellelive.com

Programación actualizada

El ciclo de conciertos Aquarela Music presenta una gran programación para los próximos meses. El cartel de julio arrancará con Rosario el día 2, seguido por Dj Symphonic (3 de julio), Rosana (4 de julio) y la mítica banda Alan Parsons Live Project el 6 de julio. El flamenco de Yerai Cortés llegará el 8 de julio, sirviendo de antesala para Pablo Alborán (9 de julio), la doble propuesta de Bandalos Chinos y Silvestre y La Naranja (10 de julio) y la sensibilidad de Valeria Castro (11 de julio). La segunda quincena del mes contará con la artista internacional Anastacia (15 de julio), el tributo God Save The Queen (16 de julio), el directo de la Gira OT 2025 (17 de julio), la gran Luz Casal (18 de julio) y el esperado show de Feid el 24 de julio.

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Un programación que cuenta con artistas para todo tipo de público / INFORMACIÓN

En agosto, la música continuará con los potentes Fontaines D.C. (11 de agosto) y el rock de Loquillo (15 de agosto). La nostalgia llegará con ABBA The new experience (21 de agosto) y el romanticismo de Sergio Dalma (22 de agosto). El 23 de agosto habrá doble cita: el show infantil de Luli Pampin y el homenaje de Great Straits, para cerrar el mes el día 27 con el triple cartel de David Otero, Marlena y Hey Kid. Finalmente, el otoño recibirá a Vanesa Martín (11 de septiembre), Pablo López (13 de septiembre), el rock de M-Clan (25 de septiembre), la leyenda de Raphael (26 de septiembre) y el gran cierre con Ruslana el 6 de noviembre.