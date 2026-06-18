Cancelado el Reggaeton Beach Festival de Alicante: la organización suspende su agenda del 2026 por falta de viabilidad económica

Alicante se quedará este año sin Reggaeton Beach Festival. El certamen musical, que se realiza anualmente en varios puntos de España y anunció a principios de junio su realización en la IFA Fira Alacant, cancelará todas sus citas para este año según ha avanzado El Mundo. De esta manera, las siete citas confirmadas para este curso, en las que había nombres como Anuel AA, Myke Towers, Omar Courtz o Roa, no se realizarán finalmente.

Tras sus periplos en localidades como Benidorm y Torrevieja, el Reggaeton Beach Festival anunció el pasado año un cambio en su itinerario que contaba con su llegada a Alicante de cara a su edición de 2026 durante los días 4 y 5 de julio. Las entradas ya estaban a la venta, aunque el anuncio de artistas confirmados había sido escaso, levantando las sospechas del público asistente que ansiaba saber qué canciones iban a poder disfrutar en vivo.

Según informa el citado medio, la organización habría solicitado a todos sus proveedores la cancelación de los trabajos programados y les habría comunicado que ninguno de los festivales previstos para 2026 llegará a celebrarse. Las entradas llevaban meses comercializándose para la que iba a ser la octava edición itinerante del festival, prevista entre junio y julio con siete citas confirmadas en Barcelona, Madrid, Tenerife, Mallorca, Santander, Nigrán y la propia Alicante. Sin embargo, todos los eventos han quedado suspendidos de manera repentina.

Ñengo Flow, durante una actuación pasada dentro del Reggaeton Beach Festival / HUGONINO

La organización, a través de un comunicado, ha ratificado la información aparecida en las últimas horas, añadiendo que se ha adoptado "tras analizar la situación global del proyecto y constatar que la estructura operativa y financiera de la compañía ya no permite afrontar con las garantías necesarias la organización y desarrollo de una gira de estas dimensiones". Durante los últimos años, Reggaeton Beach Festival experimentó un crecimiento extraordinario que lo convirtió en una de las principales plataformas de música urbana, pero la nueva administración ha constatado la existencia de circunstancias económicas, financieras y operativas que afectan a la viabilidad del proyecto.

Como consecuencia de esta situación, aseguran que "la sociedad no se encuentra en disposición de continuar con la gira 2026 ni de mantener la actividad operativa necesaria para el desarrollo de los eventos previstos" a pesar, insisten, de la "gran acogida" de esta edición y de la venta de entradas que ya había empezado. "La organización es plenamente consciente de la decepción y las consecuencias que esta noticia tendrá para asistentes, artistas, instituciones, patrocinadores, proveedores y colaboradores que habían depositado su confianza en la edición de 2026", subrayan.

Asimismo, para los usuarios que ya hubieran adquirido su entrada para la edición de Alicante o alguna otra de la gira, la organización está obligada a devolver el 100% del importe de las entradas. En este sentido, la organización gestora del Reggaeton Beach Festival asegura que "durante los próximos días" comunicarán a través de los canales oficiales del evento las instrucciones y procedimientos dirigidos "a los distintos colectivos afectados" por esta decisión empresarial.

Asistentes al Reggaeton Millennial Fest, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Agradecimiento por estos ocho años

En el mismo comunicado, el Reggaeton Beach Festival ha agradecido el apoyo recibido por parte del público, los ayuntamientos y administraciones que acogieron sus distintas ediciones, los equipos técnicos y de producción, los medios de comunicación, los patrocinadores y todas las personas que contribuyeron al crecimiento del festival desde sus inicios. "A pesar de este difícil desenlace, la organización quiere expresar su agradecimiento a la comunidad que hizo posible el crecimiento de Reggaeton Beach Festival y pedir disculpas por el impacto que esta situación pueda generar", señalan.

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El festival estuvo en activo durante ocho años, formando parte de la historia reciente de la música urbana a nivel nacional. En la provincia, Benidorm fue su sede principal, a la que se sumó Torrevieja y que en esta ocasión tenía a Alicante, y más concretamente al recinto ferial de IFA, como foco para la realización de su edición, que ya contaba con artistas confirmados de la talla de Luar la L, Ñengo Flow, Roa y Clarent. "Nos quedamos con el recuerdo de miles de momentos compartidos, con la energía de un público extraordinario y con el orgullo de haber contribuido al crecimiento de una cultura musical que hoy forma parte del panorama global", expresan para finalizar el comunicado.