Fin de semana | Gastrorigen
Coca amb tonyina, el epicentro de Hogueras
No es posible reconocer unas fiestas sin comida y bebida, hay un montón de platos y productos asociados a ellas y cada pueblo y ciudad tiene las suyas. Las Hogueras son fuego, pólvora, música y monumentos, pero también son gastronomía. Durante los próximos días, Alicante se convierte en un inmenso comedor al aire libre donde las barracas, los racós, los restaurantes y las reuniones familiares mantienen vivas muchas de las recetas que forman parte de la identidad ciudadana. Si existe un producto que resume el espíritu gastronómico de las Hogueras es la coca amb tonyina. Elaborada con masa fina, cebolla confitada, tonyina de sorra, aceite de oliva y piñones, y las clásicas con ese toque de anís inconfundible, me relamo solo de pensarlo. Es un producto que cuanto más lo comes más te gusta y más te hace albergar ese sentimiento de Hogueras. Realmente representa el encuentro entre la montaña y el mar, dos de los grandes pilares de la cocina de la ciudad. La tradición manda que la noche de la plantà se comparta con las primeras bacores, una combinación que para muchos alicantinos supone el auténtico inicio de las fiestas.
La vigencia y actualidad de esta elaboración panadera se vio hace apenas unos días en el concurso organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de la provincia de Alicante, Facpyme y el Ayuntamiento, en el que participaron 23 establecimientos. El Horno de Benimagrell se alzó con el primer premio en la modalidad tradicional, mientras que la panadería José María García obtuvo el galardón en la categoría sin gluten, demostrando el alto nivel artesanal que sigue manteniendo este producto.
Pero la gastronomía festera va mucho más allá. En las barracas predominan los arroces, las ensaladillas, las salazones, las cocas, las tortillas y los embutidos alicantinos, compartidos alrededor de largas mesas. La hostelería vive, además, una de las semanas de mayor actividad del año, con restaurantes llenos y una ciudad que celebra todo alrededor de una mesa.
Otro de los momentos gastronómicos más característicos llega cada tarde en la plaza de toros. Durante el tradicional descanso entre el tercer y el cuarto toro, uno de los más largos del calendario taurino español, los tendidos se convierten en un improvisado comedor popular donde aparecen las cocas amb tonyina, los bocadillos de jamón, las tortillas y todo tipo de meriendas que forman ya parte inseparable del ambiente festero.
Las Hogueras no solo se contemplan o se escuchan; también se saborean. Y pocas recetas representan mejor ese sentimiento colectivo que una receta sencilla e histórica compartida entre amigos.
Copa Jerez | Lo alicantino triunfa con los mejores maridajes
La Copa Jerez, considerada la competición de maridaje más prestigiosa del panorama gastronómico español, se vistió de alicantinismo. La final nacional, celebrada esta semana en Jerez de la Frontera, reunió a los tres equipos con más mérito del país. Uno procedía de Barcelona y los otros dos mantenían una clara vinculación alicantina. Por un lado, Monastrell, capitaneado por María José San Román presentaba al equipo formado por el chef Víctor Duque y la sumiller Nuria España. Por otro, el restaurante René, de Málaga, cuyo chef y propietario, Diego René López, nacido, criado y formado en Alicante, que dio sus primeros pasos entre los fogones del restaurante familiar de la isla de Tabarca y fue discípulo aventajado de la propia María José San Román. El equipo formado por el propio Diego René y el sumiller Jesús Rioboo conquistó y convenció al prestigioso jurado; y representará a España en la próxima final internacional de la Copa Jerez contra siete países, demostrando que el talento no entiende de fronteras, aunque nunca renuncie a sus raíces. La historia de Diego René es la de muchos cocineros que han salido de Alicante para construir una carrera lejos de casa sin perder nunca su identidad. Comenzó cocinando en el restaurante de su padre en Tabarca y decidió completar su formación en el CDT de Alicante antes de pasar por algunas de las mejores cocinas del país. Trabajó junto a Martín Berasategui y María José San Román, adquirió experiencia en Londres, Francia y Argentina y terminó encontrando en Málaga el lugar donde desarrollar un proyecto personal que hoy es una de las grandes referencias gastronómicas de la ciudad. Fue con los arroces alicantinos con los que empezó a llamar la atención del público malagueño. Poco a poco fue consolidando una cocina que une el Mediterráneo, Alicante versus Málaga, hasta convertirse primero en jefe de cocina y después en propietario de Beluga, restaurante recomendado por la Guía Michelin y distinguido con un Sol Repsol. Más recientemente ha dado un paso más con la apertura de René, su proyecto gastronómico más personal. No es casualidad que la propuesta vencedora llevara por título Meridiano yodado: Alicante, Málaga y Jerez. Más que un menú, era una declaración de intenciones.
La propuesta de Monastrell comenzaba con una versión del Caldero pero con bogavante y cerraba con un postre, Los Cítricos y la Huerta, una propuesta puramente alicantina. No es fruto de la casualidad. Desde hace años, la provincia de Alicante se ha convertido en una auténtica cantera de cocineros y sumilleres capaces de competir al máximo nivel nacional, con una manera muy reconocible de entender la cocina mediterránea exportando talento gastronómico. Y que, cuando ese talento triunfa fuera de casa, el éxito también tiene un poco de acento alicantino. Si sumamos esta acción al éxito obtenido hace unas semanas en el Top 100 Sumilleres, podemos presumir de buena forma y mejor «músculo» y seguir por este camino de singularidad gastronómica en el podio de provincias gastronómicas.
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