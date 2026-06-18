Coca amb tonyina, el epicentro de Hogueras

No es posible reconocer unas fiestas sin comida y bebida, hay un montón de platos y productos asociados a ellas y cada pueblo y ciudad tiene las suyas. Las Hogueras son fuego, pólvora, música y monumentos, pero también son gastronomía. Durante los próximos días, Alicante se convierte en un inmenso comedor al aire libre donde las barracas, los racós, los restaurantes y las reuniones familiares mantienen vivas muchas de las recetas que forman parte de la identidad ciudadana. Si existe un producto que resume el espíritu gastronómico de las Hogueras es la coca amb tonyina. Elaborada con masa fina, cebolla confitada, tonyina de sorra, aceite de oliva y piñones, y las clásicas con ese toque de anís inconfundible, me relamo solo de pensarlo. Es un producto que cuanto más lo comes más te gusta y más te hace albergar ese sentimiento de Hogueras. Realmente representa el encuentro entre la montaña y el mar, dos de los grandes pilares de la cocina de la ciudad. La tradición manda que la noche de la plantà se comparta con las primeras bacores, una combinación que para muchos alicantinos supone el auténtico inicio de las fiestas.

La vigencia y actualidad de esta elaboración panadera se vio hace apenas unos días en el concurso organizado por el Gremio de Panaderos y Pasteleros de la provincia de Alicante, Facpyme y el Ayuntamiento, en el que participaron 23 establecimientos. El Horno de Benimagrell se alzó con el primer premio en la modalidad tradicional, mientras que la panadería José María García obtuvo el galardón en la categoría sin gluten, demostrando el alto nivel artesanal que sigue manteniendo este producto.

Pero la gastronomía festera va mucho más allá. En las barracas predominan los arroces, las ensaladillas, las salazones, las cocas, las tortillas y los embutidos alicantinos, compartidos alrededor de largas mesas. La hostelería vive, además, una de las semanas de mayor actividad del año, con restaurantes llenos y una ciudad que celebra todo alrededor de una mesa.

Otro de los momentos gastronómicos más característicos llega cada tarde en la plaza de toros. Durante el tradicional descanso entre el tercer y el cuarto toro, uno de los más largos del calendario taurino español, los tendidos se convierten en un improvisado comedor popular donde aparecen las cocas amb tonyina, los bocadillos de jamón, las tortillas y todo tipo de meriendas que forman ya parte inseparable del ambiente festero.

Noticias relacionadas

Las Hogueras no solo se contemplan o se escuchan; también se saborean. Y pocas recetas representan mejor ese sentimiento colectivo que una receta sencilla e histórica compartida entre amigos.

Componentes del restaurante René de Málaga. / Información