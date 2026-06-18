El maestro Esplá inaugura la exposición de su vida

Luis Francisco Esplá no podía faltar a la inauguración de la exposición más ambiciosa que se haya realizado nunca sobre la figura de unos de los toreros más icónicos que haya tenido el mundo de la cultura. Bajo el título Esplá: pasión por expresar, la muestra invita a explorar no solo la parte taurina, que es la más conocida, sino a conocer la intelectualidad que siempre ha acompañado a la figura de Esplá.

Visiblemente emocionado, el maestro alicantino quiso que esta inauguración fuera una fiesta para la cultura y patrimonio de toda la ciudad de Alicante. Y es que celebrar medio siglo de vida taurina no está al alcance de todos y, además, hacerlo teniendo el reconocimiento de tus paisanos lo convierte todo en mágico.

La exposición trasciende la faceta más conocida del maestro alicantino, la de toreador, para dar a conocer su prolificidad artística como pintor, cartelista, ilustrador, escritor, escenógrafo o conferencista. La muestra, que cuenta con una puesta en escena realmente espectacular que va a asombrar al público con algunas sorpresas, reúne por primera vez una veintena de carteles originales pintados para ferias taurinas de España y Francia, entre otras grandes joyas.

Alicante rinde homenaje a la trayectoria artística de Luis Francisco Esplá con una gran retrospectiva / Rafa Arjones

En el año de la celebración del medio siglo como matador de toros, el antiguo edificio de Correos de la Plaza de Gabriel Miró rebosa de la esencia del maestro alicantino con esta gran exposición nunca antes vista. La muestra participada por la empresa Eventos Mare Nostrum, la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Alicante cuenta además con el especial comisariado y diseño creativo de la profesora universitaria María Verónica de Haro, que ha realizado un verdadero esfuerzo físico y creativo para otorgar el nivel de excelencia a todo lo expuesto.

Muchos amigos, familiares y gente de Alicante han querido estar al lado del maestro en esta inauguración tan especial porque es la realizada en su tierra y con su gente. Al acto han asistido el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el director general de Promoción Institucional, Paco González; y la senadora Dolores Esteve.

Tal y como el propio maestro comentó, «ver a tus amigos a tu lado, a toda la gente implicada y a toda los aficionados unidos en torno a mi figura me llena de emoción y me obliga a estar eternamente agradecido a todos ellos». La muestra Esplá: pasión por expresar podrá visitarse hasta el próximo 30 de agosto.