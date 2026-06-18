Una mirada joven al patrimonio artesanal de la provincia de Alicante

La Diputación de Alicante ha inaugurado la exposición fotográfica Oficios en extinción, una muestra realizada por alumnado de los IES Luis García Berlanga de Sant Joan d'Alacant e IES Veles e Vents de Gandia, que podrá visitarse del 15 al 30 de junio en las instalaciones de la institución provincial (Avenida de la Estación, 6).

La exposición constituye un homenaje visual a la memoria, la dedicación y el saber hacer de aquellas profesiones artesanales que, debido a los cambios sociales y tecnológicos, se encuentran en riesgo de desaparecer.

A través de la sensibilidad y la creatividad de jóvenes fotógrafos y fotógrafas, la muestra rescata la esencia de oficios tradicionales que forman parte de la identidad colectiva y del patrimonio cultural de la provincia de Alicante y de la Comunidad Valenciana.

Las imágenes expuestas reflejan el valor del trabajo manual, la transmisión intergeneracional de conocimientos y el esfuerzo de hombres y mujeres que han dedicado su vida a actividades fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades.

Cada fotografía invita al visitante a detenerse, observar y reflexionar sobre la importancia de preservar estos oficios y reconocer su contribución a la historia y la cultura de nuestro territorio.

Por otro lado, Oficios en extinción pone de manifiesto el compromiso de los centros educativos participantes, como el IES García Berlanga, con la promoción de la cultura, la memoria histórica y la educación en valores, fomentando entre el alumnado una mirada crítica y comprometida con la conservación del patrimonio inmaterial.

La muestra podrá visitarse hasta el 30 de junio en horario de 11 a 13 horas y de 17.30 a 19 horas, ofreciendo al público la oportunidad de descubrir un recorrido fotográfico que combina arte, documentación y sensibilización social.