À Punt estrena "El caso Zapatero: los datos"

À Punt estrena este viernes 19, a las 22.45 horas, El caso Zapatero: los datos, un reportaje de investigación que examina la imputación por presunto delito de tráfico de influencias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y tras el descubrimiento de piezas de joyería en su despacho cuyo valor supera el millón de euros.

Producido por La Cometa TV, el documental cuenta con firmas periodísticas de referencia —entre ellas Esteban Urreiztieta, Pilar Velasco o Ketty Garat— que ponen el foco en la investigación judicial y el impacto social que ha tenido la imputación de Rodríguez Zapatero. También se recogen declaraciones de antiguos compañeros de partido para valorar el impacto interno en el PSOE y la percepción pública sobre la figura del expresidente.

El documental analiza las actuaciones que motivaron la imputación, con la apertura de diligencias, registros y el inventario de las joyas encontradas, y recoge además la opinión de especialistas en derecho penal sobre el significado de estas actuaciones en las distintas fases del proceso, desde la investigación preliminar hasta posibles imputaciones adicionales.

La pieza también contextualiza las posibles ramificaciones familiares y procesales, describiendo escenarios en los que terceros podrían ser investigados. La narración incluye la cronología de la investigación, documentación judicial y material de archivo para ofrecer una visión completa y verificable del caso.

Al acabar la emisión, a las 00.30 horas aproximadamente, la cadena emitirá como cada viernes el programa Terra de festes que presenta Berta Báidez.