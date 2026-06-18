À Punt estrena "El caso Zapatero: los datos"
El documental sobre la imputación del expresidente del Gobierno pone el foco en la investigación judicial y se emite este viernes a las 22.45 horas
À Punt estrena este viernes 19, a las 22.45 horas, El caso Zapatero: los datos, un reportaje de investigación que examina la imputación por presunto delito de tráfico de influencias del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y tras el descubrimiento de piezas de joyería en su despacho cuyo valor supera el millón de euros.
Producido por La Cometa TV, el documental cuenta con firmas periodísticas de referencia —entre ellas Esteban Urreiztieta, Pilar Velasco o Ketty Garat— que ponen el foco en la investigación judicial y el impacto social que ha tenido la imputación de Rodríguez Zapatero. También se recogen declaraciones de antiguos compañeros de partido para valorar el impacto interno en el PSOE y la percepción pública sobre la figura del expresidente.
El documental analiza las actuaciones que motivaron la imputación, con la apertura de diligencias, registros y el inventario de las joyas encontradas, y recoge además la opinión de especialistas en derecho penal sobre el significado de estas actuaciones en las distintas fases del proceso, desde la investigación preliminar hasta posibles imputaciones adicionales.
La pieza también contextualiza las posibles ramificaciones familiares y procesales, describiendo escenarios en los que terceros podrían ser investigados. La narración incluye la cronología de la investigación, documentación judicial y material de archivo para ofrecer una visión completa y verificable del caso.
Al acabar la emisión, a las 00.30 horas aproximadamente, la cadena emitirá como cada viernes el programa Terra de festes que presenta Berta Báidez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Álex Elvira, adiestrador canino, dicta sentencia sobre las cuatro mejores razas de perro para principiantes: labrador, golden, caniche y yorkshire
- Hispanitas recicla 7.000 kilos de calzado para levantar el 'pequeño Gulliver' de Petrer
- La Arribada del Foc encenderá las Hogueras de Alicante con luz, música y pólvora
- El patrullero 'Formentor' de la Armada atraca en La Vila Joiosa con visitas abiertas al público
- Los primeros cortes de tráfico por las Hogueras colapsan la fachada litoral de Alicante
- Un casting busca figurantes en Alicante para una superproducción internacional de época: estos son los requisitos
- Alicante se prepara para unas Hogueras de crucero con seis escalas y más de 22.000 pasajeros en 10 días
- À Punt emitirá en directo tres corridas de la Feria de Hogueras