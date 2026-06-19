El artista alicantino cuyos diseños serán la moda de este verano: "Todavía hay muchos hombres con prejuicios a la hora de vestir"

El universo visual del artista alicantino Antonyo Marest, sustentado en el color y la geometría, se une a una de las marcas de referencia del calzado español para dar forma a una colección de chanclas creada para este verano. El diseñador de Villena, cuya trayectoria ha alcanzado una clara proyección internacional, regresa a sus raíces con una propuesta que mira al Mediterráneo como principal fuente de inspiración y que refleja plenamente su esencia artística.

La obra de Marest suele desplegarse sobre grandes superficies en distintos puntos del mundo. Sin embargo, en esta ocasión ha trasladado su lenguaje creativo a un formato más reducido para diseñar seis modelos de chanclas concebidos para llenar de color la temporada estival. "La idea nació a raíz de mi proyecto de las casetas de la playa de San Juan. Mi intención era seguir desarrollando iniciativas vinculadas a la terreta y a su gente. Ya había lanzado otros productos como bañadores, toallas o camisetas, y pensé que sería interesante crear una colección de chanclas", explica.

Algunos de los modelos de chanclas del artista Marest / INFORMACIÓN

La colaboración con la empresa ilicitana Mustang se materializó bajo una premisa: "Tenía una semana para diseñar la colección", relata el artista a INFORMACIÓN. "Cuando trabajo, trabajo. Da igual si es Navidad, fin de semana o vacaciones. Me puse a diseñar y, cuando tuve la propuesta lista, les presenté seis modelos diferentes. Mi idea era que eligieran uno, pero en cuanto los vieron quisieron lanzar los seis a la vez".

La colección, presentada bajo el eslogan El verano empieza por los pies, se distribuye en más de 160 puntos de venta de toda España y mantiene intactas las señas de identidad del universo creativo de Marest. Formas geométricas, colores llamativos y referencias mediterráneas conviven con propuestas más sobrias para quienes buscan una estética más discreta. "Habrá personas a las que les guste una propuesta y otras a las que no, así que intenté ofrecer opciones para perfiles distintos", subraya.

Antonyo Marest, junto a uno de sus murales en Miami / JOSÉ ALEXIS

Romper con los prejuicios

El rosa es uno de los colores más reconocibles en la obra de Antonyo Marest. Su trabajo puede encontrarse en lugares tan diversos como Miami, Hawái, Nueva Delhi, Los Ángeles, Nueva York o Casablanca, donde sus intervenciones urbanas se han convertido tanto en reclamos turísticos como en manifestaciones artísticas que cuestionan determinados prejuicios asociados al color. Esa reflexión adquiere especial relevancia en el ámbito de la moda. "Todavía hay hombres que rechazan determinados tonos porque los consideran demasiado llamativos o poco masculinos", afirma el artista.

Con esta colección, Marest buscaba desarrollar un producto versátil "que invitara a la gente a atreverse". Algunos de los modelos, además, tienen carácter unisex y están inspirados en una costumbre que descubrió durante sus viajes por Asia. "Allí algunas parejas visten de forma coordinada cuando viajan. Me pareció interesante trasladar esa idea a las chanclas", explica. La buena acogida de esta primera colección ha llevado a ambas partes a prolongar la colaboración. De hecho, el diseñador asegura que los modelos de la próxima temporada ya están definidos, consolidando así una relación creativa a largo plazo con la firma ilicitana.

Una colección con sello mediterráneo

"El color tiene un papel fundamental en los diseños de esta colección", señala el artista de Villena. El amarillo representa la tierra y la luz mediterránea, y el rosa y los estampados más atrevidos reflejan la faceta más libre y desenfadada que ha convertido a Marest en una figura reconocible dentro del arte urbano contemporáneo. Entre los elementos recurrentes de la colección también destaca la palmera, convertida en símbolo de la provincia y de su propio imaginario creativo. "Cada vez que veo una palmera siento que he llegado a casa. Por eso aparece de forma recurrente en mi trabajo y también en esta colección", destaca.

Ese vínculo con Alicante contrasta, sin embargo, con la valoración que percibe por parte de las instituciones. "La gente me acoge con mucho cariño y reconocimiento, pero a nivel institucional la sensación es distinta", lamenta. "He tenido la oportunidad de exponer o colaborar con museos de lugares como Miami, Nueva York, Los Ángeles o Panamá, y echo de menos una mayor implicación de las instituciones locales con los artistas que desarrollan una trayectoria internacional", añade.

En este sentido, señala el deterioro que observa en las casetas de la playa de San Juan, cuya conservación depende del Patronato de Turismo de Alicante. Asimismo, considera que, pese a contar con "espacios culturales extraordinarios como el MACA", que alberga una colección de gran relevancia, "todavía falta una mayor apuesta por la cultura y una mayor conciencia sobre el valor que aporta a la ciudad". Mientras expone estos puntos negativos, la colección con mirada alicantina ya está disponible para el público a través de este enlace.