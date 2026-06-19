Estas son las nuevas actividades del Castillo de Santa Bárbara de Alicante para este verano
Noches de fuegos, teatro, humor, exposiciones y actividades para los más pequeños en la fortaleza más emblemática de la ciudad
Nuria Camps
El Castillo de Santa Bárbara da la bienvenida al verano con una extensa programación cultural y de ocio pensada para todos los públicos. Noches de Fuegos, teatro familiar, humor, exposiciones y actividades infantiles junto con las experiencias gastronómicas y las visitas guiadas invitan a subir a la fortaleza durante los próximos tres meses para disfrutar de una variada oferta.
Del 25 al 29 de junio regresan las Noches de fuegos, una experiencia única que permite contemplar los espectáculos pirotécnicos de las Hogueras de San Juan desde un enclave excepcional disfrutando de un cóctel de bienvenida y un menú diseñado para la ocasión. Esta propuesta se ha convertido en una de las experiencias más demandadas y esperadas de la programación anual del Castillo. Las entradas ya están disponibles en la página oficial.
La apuesta por la cultura continúa con la inauguración en la primera semana del mes de julio de una nueva exposición en la Sala Taberna, El joven reportero y sus aventuras en el Castillo de Santa Bárbara, una atractiva muestra basada en la colección privada de Enrique Lucas que invita a recorrer la fortaleza a través de la mirada curiosa e inquieta de un joven reportero inspirado en Tintin.
Durante la época estival también se ofrecerá una exposición al aire libre de la mano de la D.O.P. de Alicante para promocionar el vino alicantino entre los turistas y visitantes a la fortaleza.
Teatro, familiar y humor
El teatro tendrá también un espacio destacado dentro de la programación estival con la representación de Cuentos de pocas luces, una innovadora propuesta de teatro de sombras contemporáneo a cargo de la compañía A la Sombrita, reconocida con diversas distinciones nacionales y cuatro candidaturas a los Premios MAX. La obra podrá disfrutarse durante el mes de julio en el recién renovado Baluarte de Santa Ana.
El humor volverá a llenar las noches estivales de la fortaleza con una nueva edición del ciclo Risas en el castillo que reunirá cada sábado de julio y agosto a algunos de los humoristas más destacados del panorama nacional.
Programación infantil
Las actividades dirigidas al público infantil volverán a tener un papel protagonista durante todo el verano. En junio llegará el teatro musical Un pez en el castillo, de la compañía Pez al Revés, recientemente reconocida por la Academia de la Música de España. En agosto será el turno del teatro de títeres con La sorpresa del oso Andrés, a cargo de la compañía ArteFusión.
La programación se completará con propuestas permanentes como la popular Búsqueda del tesoro, un juego de pistas e ingenio que invita a descubrir los rincones más sorprendentes de la fortaleza, y las actividades del Jardín del Polvorín, donde los más pequeños podrán disfrutar de juegos, manualidades y talleres creativos.
Experiencias gastronómicas
A todo ello se suma una amplia oferta de experiencias gastronómicas con degustaciones de productos alicantinos, vinos D.O.P., cervezas artesanas y vinos rosados que tendrán lugar de martes a sábado al atardecer en el Baluarte de la Mina.
La programación se completa con visitas guiadas y teatralizadas para quienes deseen descubrir la historia, las leyendas y el patrimonio del Castillo de Santa Bárbara. Más información y venta de entradas en la página oficial del catillo.
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