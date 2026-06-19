El cine alicantino busca reconocimiento en los Premios Fugaz

Dos trabajos con sello alicantino sobresalen entre las nominaciones a los Premios Fugaz al Cortometraje Español, unos galardones considerados los Goya del cine en pequeño formato, que se fallan el próximo 22 de junio en Madrid ante un millar de personas, y a los que se han presentado más de 600 cortometrajes de toda España.

Pordentro, el último corto realizado por el tándem formado por Álvaro G. Company y Mario Hernández, es uno de los diez títulos que competirán por el premio Fugaz a Mejor Cortometraje, mientras que Pobre Marciano, de Álex Rey, ha sido seleccionado entre los cinco finalistas al Mejor Cortometraje de Animación.

Ramón Barea y Lorena López son padre e hija en "Pordentro" / INFORMACIÓN

Rodado en Alicante, el nuevo trabajo escrito y dirigido por G. Company y Hernández aborda una realidad poco representada en el audiovisual, la identidad de género en la tercera edad. Pordentro sigue a Elías, un hombre que, tras décadas de silencio, decide cumplir una promesa y mostrarse al mundo como la mujer que siempre supo que era.

Protagonizada por Ramón Barea (también nominado al Fugaz a mejor interpretación masculina) y Lorena López, la historia plantea un duelo emocional entre padre e hija marcado por los miedos, los prejuicios y el peso de una vida vivida a medias, desde una puesta en escena íntima que combina drama social e identidad personal.

Pordentro, que cosecha ya más de una docena de premios, es el segundo proyecto codirigido por estos realizadores -que estudiaron Comunicación Audiovisual y la titulación en Dirección de Cine en el antiguo Centro de Estudios Ciudad de la Luz- tras Adiós (2025). Por separado, son autores de trabajos como Tregua(s), Maruja, Porsifo, Bien, bien, Mesa para 3 o Pequeño.

El rey de la animación alicantina

En el apartado de animación reina Pobre Marciano de Álex Rey, el cortometrajista e ilustrador que realiza solo y desde su propia casa absolutamente todo el proceso de sus películas animadas. El caso de Pobre Marciano es digno de mención, ya que tuvo su estreno mundial en el prestigioso Festival Internacional de Cine de Ottawa, calificador para los Oscar, donde se alzó con el premio al mejor cortometraje de comedia destacando el jurado su capacidad de conjugar astrofísica, masturbación y una banda de un solo éxito como los Crash Test Dummies.

Fotograma de Pobre Marciano, de Álex Rey / INFORMACIÓN

Pobre Marciano es una oda al diferente y una crítica al bullying con mucho humor partiendo de la premisa de que el nombre que te ponen al nacer puede marcar tu destino. "Que se lo digan si no al pobre Marciano Martínez Muela, que sólo quería tener un amigo con quien cantar", reza la sinopsis de este cortometraje de animación de ocho minutos que ya ha recibido una veintena de premios y ha sido seleccionado en más de setenta festivales.

Álex Rey tiene en su haber títulos igualmente reconocidos como La increíble vacuna del Doctor Dickinson, Phonorama o El niño, Periquitos o Antitermitas.

Diez años de trayectoria de los Fugaz

Nacidos en 2017 de la mano de CortoEspaña, los Premios Fugaz se plantearon como un reconocimiento profesional al cortometraje, decidido por la propia industria a través de la Comisión CortoEspaña. En ese recorrido, el certamen ha ido ampliando su alcance y ha pasado de 9 categorías en la primera edición a 18 en la segunda hasta las 21 actuales. Los cortometrajes que reciben estos premios son valorados por una comisión de más de 1.800 profesionales del sector.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo 22 de junio en la Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen, en Madrid.